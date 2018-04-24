Для склонных к полноте: похудевшая звезда "Ревизора" поделилась секретом стройности

Теледущая Анна Жижа - шеф-редактор социального реалити "Ревизор с Николаем Тищенко" на Новом канале, поделилась секретами похудения, которые помогут обрести фигуру мечты женщинам, склонным к полноте.

Звезда "Ревизора" рассказала, что ей нелегко держать себя в руках, однако бороться с лишним весом ей помогает сила воли и плотный рабочий график, пишет Сlutch.

Шеф-редактор раскрыла секрет, как бороться с лишним весом девушкам, склонным к полноте. Помимо того, что у ведущей, по ее словам, "железная выдержка", она очень тщательно следит за тем, что ест, а также контролирует размер порций.

Анна Жижа Сlutch

"Я прикладываю усилия и довольна, что результат заметен. В первую очередь это вопрос питания: количество, размер порций, продукты. Перед съемками нового сезона "Ревизора" поняла, что позволила себе расслабиться зимой и срочно взяла себя в руки", - отметила Жижа и добавила, что этой весной она выдержала40-дневной пост и это также положительно отразилось на ее фигуре.

"Два месяца сырых и паровых овощей, круп и фруктов, плюс, командировки со съемками – вот и результат", - подчеркнула Анна.

Также она добавила, что из-за склонности к полноте, набирает вес с "космической скоростью". Удерживать форму сложно, но она постоянно держит себя в руках.

Как сообщал "Обозреватель", ведущая социального реалити "Ревизор: Магазины" на Новом канале Наталья Кудряшова, которая за 35 дней сбросила 11 кг, рассказала, как ей удалось достичь таких результатов.