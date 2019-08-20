Для "кубиков" пресса и рельефа: диетолог назвала лучшие упражнения на все группы мышц

Для создания красивого рельефа тела лучше всего подходят силовые упражнения, которые можно делать с собственным весом или спортивным инвентарем.

А вот для красивых, подтянутых ягодиц нужно делать упор на приседаниях, сообщила в Instagram диетолог Елена Кален.

"Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую", – уточнила она.

Для тех, кто мечтает о "кубиках" на животе и красивом прессе, нужно делать упражнения "ножницы", планку и так называемый вакуум. Также нужно выполнять комплекс упражнений со скручиванием и подъем ног на 90 градусов.

"Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики", – обратила внимание Кален.

Силовое упражнение sport24

Для тренировок грудного отдела хорошо отжиматься от пола или стены. Диетолог также отметила, что во время занятий спортом для снижения веса нужно чередовать кардио и силовые занятия и придерживаться правильного питания.

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые генетически склонны к ожирению, могут набрать вес легче, чем другие. Но наличие так называемых "генов ожирения" не делает человека обреченным набирать вес.

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