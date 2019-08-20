Для "кубиков" пресса и рельефа: диетолог назвала лучшие упражнения на все группы мышц

Для создания красивого рельефа тела лучше всего подходят силовые упражнения, которые можно делать с собственным весом или спортивным инвентарем.
А вот для красивых, подтянутых ягодиц нужно делать упор на приседаниях, сообщила в Instagram диетолог Елена Кален.
"Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую", – уточнила она.
Для тех, кто мечтает о "кубиках" на животе и красивом прессе, нужно делать упражнения "ножницы", планку и так называемый вакуум. Также нужно выполнять комплекс упражнений со скручиванием и подъем ног на 90 градусов.
"Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики", – обратила внимание Кален.
Силовое упражнение
sport24
Для тренировок грудного отдела хорошо отжиматься от пола или стены. Диетолог также отметила, что во время занятий спортом для снижения веса нужно чередовать кардио и силовые занятия и придерживаться правильного питания.
Завершающий пост из серии с упражнениями для снижения веса и формирования красивой фигуры. Чтобы прочитать пост с упражнениями для похудения и остальные посты из этой серии, переходите в мой профиль👉 @elenakalen и читайте посты рядом с этим. ⠀ 🔻 Упражнения для формирование рельефа ⠀ Чтобы сделать тело рельефным, необходимо выполнять силовые упражнения. Их можно делать с собственным весом или с дополнительным инвентарем. ⠀ 📌 Для красивых ягодиц эффективными будут приседания. Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую. ⠀ 📌 Для идеального пресса подходят ножницы, планка и вакуум. Если стремитесь к заветным кубикам, внедрите в комплекс упражнений скручивание и подъем ног на 90 градусов. Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики. ⠀ 📌 Для грудного отдела подходят отжимания от пола или от стены. Чтобы работали все мышцы, выполняйте их в разных вариациях: с широко расставленными руками и плотно прижатыми к груди. ⠀ При выборе тренировки помните для снижения веса и формирования красивой фигуры необходимо чередовать кардио и силовые занятия. А также придерживаться правил сбалансированного питания. ⠀ ❓Какую часть тела вы хотели бы в себе улучшить, а что вас вполне устраивает? Давайте обсудим в комментариях, что нам с этим всем делать?) ⠀ 🙌На марафоне похудения мы не только снижаем вес, но учимся слышать потребности своего тела и начинаем заботиться о каждой частичке своего организма. Мы учимся распознавать потребности своей личности и удовлетворять их наилучшим для нас способом. Мы уделяем особое внимание развитию любви к себе и своему телу. Чтобы записаться на марафон, напишите мне “ДА” в Директ. ⠀ #еленакален_советы #бездиет #интуитивноепитание #спорт #похудетьлегко #упражнениядлярельефа
Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые генетически склонны к ожирению, могут набрать вес легче, чем другие. Но наличие так называемых "генов ожирения" не делает человека обреченным набирать вес.
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