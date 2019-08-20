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Для "кубиков" пресса и рельефа: диетолог назвала лучшие упражнения на все группы мышц

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Для создания красивого рельефа тела лучше всего подходят силовые упражнения, которые можно делать с собственным весом или спортивным инвентарем.

А вот для красивых, подтянутых ягодиц нужно делать упор на приседаниях, сообщила в Instagram диетолог Елена Кален.

"Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую", – уточнила она.

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Для тех, кто мечтает о "кубиках" на животе и красивом прессе, нужно делать упражнения "ножницы", планку и так называемый вакуум. Также нужно выполнять комплекс упражнений со скручиванием и подъем ног на 90 градусов.

"Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики", – обратила внимание Кален.

Силовое упражнение

Силовое упражнение

sport24

Для тренировок грудного отдела хорошо отжиматься от пола или стены. Диетолог также отметила, что во время занятий спортом для снижения веса нужно чередовать кардио и силовые занятия и придерживаться правильного питания.

Завершающий пост из серии с упражнениями для снижения веса и формирования красивой фигуры. Чтобы прочитать пост с упражнениями для похудения и остальные посты из этой серии, переходите в мой профиль👉 @elenakalen и читайте посты рядом с этим. ⠀ 🔻 Упражнения для формирование рельефа ⠀ Чтобы сделать тело рельефным, необходимо выполнять силовые упражнения. Их можно делать с собственным весом или с дополнительным инвентарем. ⠀ 📌 Для красивых ягодиц эффективными будут приседания. Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую. ⠀ 📌 Для идеального пресса подходят ножницы, планка и вакуум. Если стремитесь к заветным кубикам, внедрите в комплекс упражнений скручивание и подъем ног на 90 градусов. Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики. ⠀ 📌 Для грудного отдела подходят отжимания от пола или от стены. Чтобы работали все мышцы, выполняйте их в разных вариациях: с широко расставленными руками и плотно прижатыми к груди. ⠀ При выборе тренировки помните для снижения веса и формирования красивой фигуры необходимо чередовать кардио и силовые занятия. А также придерживаться правил сбалансированного питания. ⠀ ❓Какую часть тела вы хотели бы в себе улучшить, а что вас вполне устраивает? Давайте обсудим в комментариях, что нам с этим всем делать?) ⠀ 🙌На марафоне похудения мы не только снижаем вес, но учимся слышать потребности своего тела и начинаем заботиться о каждой частичке своего организма. Мы учимся распознавать потребности своей личности и удовлетворять их наилучшим для нас способом. Мы уделяем особое внимание развитию любви к себе и своему телу. Чтобы записаться на марафон, напишите мне “ДА” в Директ. ⠀ #еленакален_советы #бездиет #интуитивноепитание #спорт #похудетьлегко #упражнениядлярельефа

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что люди, которые генетически склонны к ожирению, могут набрать вес легче, чем другие. Но наличие так называемых "генов ожирения" не делает человека обреченным набирать вес.

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Место
Украина
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