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/Диета и фитнес

Диета зимой: медики запретили самый популярный напиток

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Зимой не стоит перед выходом на улицу пить горячий чай или другие согревающие напитки.

Об этом красавицам, следящим за своими фигурами, рассказали врач общей практики Виктория Агальцова и врач-терапевт Елена Басова, передает РИА "Новости".

По словам специалистов, горячие напитки расширяют сосуды. К тому же, тепло быстро улетучивается при выходе на улицу.

Более того, медики не советуют отказываться от жиров и садиться на диеты, потому что более насыщенное питание является источником энергии для поддержания температуры тела.

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"Зима, а тем более морозы, не время для голодания. В морозы не до диеты – не стоит отказываться от жиров. Они являются источником энергии для поддержания внутренней температуры тела. Я конечно же не призываю усиленно питаться высококалорийной пищей, но от пары бутербродов с салом или сливочным маслом будет только польза", – отметила Агальцова.

Врач-терапевт Елена Басова уточнила, что в холодное время года стоит больше есть мяса. В частности, говядины и свинины, чтобы повышать уровень гемоглобина в крови.

Диета

Диета

Фото: ladyhealth.com

"Нужно есть красное мясо, а не травку жевать. А то много вегетарианцев развелось, они ходят, их ветром сдувает. А незаменимые аминокислоты только в мясе содержатся. В морозы нужно, чтобы наша энергетическая батарея грела нас, а энергии от капусты получить нельзя", – пояснила она.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о привычках, которые помогут ускорить обмен веществ и сжигать больше калорий.

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Теги
диетаКрасотаздоровье
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