Диета зимой: медики запретили самый популярный напиток

Зимой не стоит перед выходом на улицу пить горячий чай или другие согревающие напитки.

Об этом красавицам, следящим за своими фигурами, рассказали врач общей практики Виктория Агальцова и врач-терапевт Елена Басова, передает РИА "Новости".

По словам специалистов, горячие напитки расширяют сосуды. К тому же, тепло быстро улетучивается при выходе на улицу.

Более того, медики не советуют отказываться от жиров и садиться на диеты, потому что более насыщенное питание является источником энергии для поддержания температуры тела.

"Зима, а тем более морозы, не время для голодания. В морозы не до диеты – не стоит отказываться от жиров. Они являются источником энергии для поддержания внутренней температуры тела. Я конечно же не призываю усиленно питаться высококалорийной пищей, но от пары бутербродов с салом или сливочным маслом будет только польза", – отметила Агальцова.

Врач-терапевт Елена Басова уточнила, что в холодное время года стоит больше есть мяса. В частности, говядины и свинины, чтобы повышать уровень гемоглобина в крови.

Диета Фото: ladyhealth.com

"Нужно есть красное мясо, а не травку жевать. А то много вегетарианцев развелось, они ходят, их ветром сдувает. А незаменимые аминокислоты только в мясе содержатся. В морозы нужно, чтобы наша энергетическая батарея грела нас, а энергии от капусты получить нельзя", – пояснила она.

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