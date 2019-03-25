"Башка не варит, сил нет": Ефросинина раскрыла секрет похудения к лету

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету.
Соответствующий пост про сладкое и тип питания она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, уточнив, что никогда не выдерживала челенджи по типу "#21деньбезсладкого".
"Не варит башка, сил нет, превращаюсь в неприятную женщину. Зачем мне эти челенджи, спросите? Я видела на девочках результат: сияющая кожа, абсолютно исчезнувший целлюлит, легкость и невероятная энергичность! Но есть одно "Но" – практически каждая девочка уже на 22-ой день закладывала в себя шоколадный фондан", – написала она.
По словам Ефросининой, она не считает себя слабачкой, потому пошла по своему любимому пути – все изучить. Она отметила, что человеческому организму крайне необходима глюкоза, которая питает мозг. Она содержится как в искусственных сахарах – кристаллический сахар, подсластители, заменители и т.д., так и во фруктозе, которая преимущественно в продуктах растительного происхождения.
Ма
Instagram / mashaefrosinina
"Я против диет и временных ограничений – я за режим и образ жизни! Поэтому я давно и отказалась от сладкого в виде пирожных, тортов, сахара в чай и кофе и т.д. В основном все сладкое я получаю из фруктов, и исключительно в первой половине дня. Завтраки у меня – это единственный прием, не подчиненный раздельному питанию – в них есть и белки и углеводы вместе", – пояснила телеведущая.
Она добавила, что натощак обязательно выпивает стакан теплой воды с медом. К лету хочет подсушиться, поэтому Ефросинина предложила три типа завтраков, в которых обязательно есть сладкое, но оно не опасно для здоровья и фигуры.
Завтрак №1
В йогурт без сахара "Активиа" добавить столовую ложку льна. Телеведущая замачивает зерна с вечера + большая порция фруктов.
Завтрак №2
Тост с авокадо, сыр и конфеты из сухофруктов, орехов и кэроба.
Завтрак №3
Яйца, спельтовый хлеб с семечками + курага с бананом к кофе.
Про Сладкое! Я никогда не выдерживала челенджи типа #21деньбезсладкого : не варит башка, сил нет, превращаюсь в неприятную женщину:) Зачем мне эти челенджи, спросите? Я видела на девочках результат: сияющая кожа, абсолютно исчезнувший целлюлит, лёгкость и невероятная энергичность! Но есть одно Но- практически каждая девочка уже на 22-ой день закладывала в себя шоколадный фондан... Слабачкой я себя не считаю, поэтому пошла по своему любимому пути - всё изучить! Если коротко, то человеческому организму крайне необходима глюкоза - она питает мозг. Содержится она как в искусственных сахарах - кристаллический сахар, подсластители, заменители и т.д., так и во фруктозе, которая преимущественно в продуктах растительного происхождения. Все, кто следит за мной давно, знают, я против диет и временных ограничений- я за режим и образ жизни! Поэтому я давно и отказалась от сладкого в виде пирожных, тортов, сахара в чай и кофе и т.д. ( только горіхова тарта во Львове-мой грех🤦🏻♀️) В основном все сладкое я получаю из фруктов, и исключительно в первой половине дня. Завтраки у меня -это единственный приём, не подчинённый раздельному питанию - в них есть и белки и углеводы вместе. Да, и натощак у меня обязательно стакан тёплой воды с мёдом! Сейчас к лету хочу чуть подсушиться, поэтому вот вам три типа моих завтраков, в которых обязательно есть сладенькое , но оно не опасно для здоровья, а значит, и для фигуры! 1. Йогурт без сахара @activia_ukraine , в который добавляю столовую ложку льна ( замачиваю в йогурте #aktivia с вечера) и большая порция фруктов. 2. Тост с авокадо, сыр и конфеты @yaro.ua ( они полностью из сухофруктов , орехов и кэроба) 3. Яйца, спельтовый хлеб с семечками! И курага с бананом к кофе! #будьтездоровы #безсахара #безцукру
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что лучший способ похудеть весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.
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