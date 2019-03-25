"Башка не варит, сил нет": Ефросинина раскрыла секрет похудения к лету

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету.

Соответствующий пост про сладкое и тип питания она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, уточнив, что никогда не выдерживала челенджи по типу "#21деньбезсладкого".

"Не варит башка, сил нет, превращаюсь в неприятную женщину. Зачем мне эти челенджи, спросите? Я видела на девочках результат: сияющая кожа, абсолютно исчезнувший целлюлит, легкость и невероятная энергичность! Но есть одно "Но" – практически каждая девочка уже на 22-ой день закладывала в себя шоколадный фондан", – написала она.

По словам Ефросининой, она не считает себя слабачкой, потому пошла по своему любимому пути – все изучить. Она отметила, что человеческому организму крайне необходима глюкоза, которая питает мозг. Она содержится как в искусственных сахарах – кристаллический сахар, подсластители, заменители и т.д., так и во фруктозе, которая преимущественно в продуктах растительного происхождения.

Ма Instagram / mashaefrosinina

"Я против диет и временных ограничений – я за режим и образ жизни! Поэтому я давно и отказалась от сладкого в виде пирожных, тортов, сахара в чай и кофе и т.д. В основном все сладкое я получаю из фруктов, и исключительно в первой половине дня. Завтраки у меня – это единственный прием, не подчиненный раздельному питанию – в них есть и белки и углеводы вместе", – пояснила телеведущая.

Она добавила, что натощак обязательно выпивает стакан теплой воды с медом. К лету хочет подсушиться, поэтому Ефросинина предложила три типа завтраков, в которых обязательно есть сладкое, но оно не опасно для здоровья и фигуры.

Завтрак №1

В йогурт без сахара "Активиа" добавить столовую ложку льна. Телеведущая замачивает зерна с вечера + большая порция фруктов.

Завтрак №2

Тост с авокадо, сыр и конфеты из сухофруктов, орехов и кэроба.

Завтрак №3

Яйца, спельтовый хлеб с семечками + курага с бананом к кофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что лучший способ похудеть весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.

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