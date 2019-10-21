5 причин начать заниматься спортом осенью

Осенью мы чувствуем упадок сил, снижение настроения и общую апатию. Нам хочется меньше двигаться, и мы прячемся дома до весны, систематически выбираясь только на работу. И это зря, ведь наша активность напрямую связана со здоровьем, самочувствием и настроением.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Если вы еще не занимаетесь спортом системно, мы собрали пять причин, почему стоит начать тренироваться осенью, не обращая внимание на холодную погоду и дождливое настроение.

Причина №1. Вы будете будете так же активно двигаться, как летом

Осенью мы едим столько же, сколько и летом, но двигаемся гораздо меньше. И если летом у нас есть возможность сжечь калории от съеденной шоколадки во время прогулки, то осенью в этом нам может помочь только запланированная активность. Например, спортивные тренировки в теплом уютном спортзале.

Выберите фитнес-зал поблизости, в который вы могли бы заходить до или после работы или даже во время обеденного перерыва. Так вы сэкономите время на дорогу и у вас появится меньше соблазнов пропустить тренировку и остаться дома.

Причина №2. Вы забудете о плохом настроении

Уменьшение светового дня, холодная погода, дождь — все это так или иначе негативно сказывается на настроении. Спортивная активность как раз и помогает этому противостоять. Во время длительных и регулярных физических нагрузок выделяется гормон счастья — эндорфин, а также в клетках синтезируется нейромедиатор серотонин, который позитивно влияет на хорошее самочувствие.

Найдите себе тренировку по душе, занимайтесь и получайте удовольствие от тренировок. Это не обязательно должны быть изнуряющие тренажеры. Если вам нравится бегать, бегайте на беговой дорожке. Или расслабляйтесь на йоге, запишитесь на групповую TRX-тренировку или тренировку по боксу.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Причина №3. Вы укрепите иммунитет

Не зря возникла поговорка "здоровый, как спортсмен". Физическая активность улучшает кровообращение, активизирует обменные процессы в клетках, запускает метаболизм, а также стимулирует работу иммунной системы. Это значит, что организм быстрее будет распознавать вирусы и противодействовать им.

Поэтому если вы так и не набрались решимости заниматься спортом летом, начните тренироваться осенью. Это будет отличной подготовкой к зимним морозам и вирусам.

Причина №4. Вы будете меньше уставать

Физические нагрузки и занятия спортом улучшают работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют ее, а также повышают выносливость организма. Ваш организм будет проще реагировать на температурные перепады.

Уже после первых тренировок вы будете чувствовать постепенный прогресс: вам будет проще справляться с привычными нагрузками, дорога с работы домой будет для вас не так утомительна, вы станете меньше уставать даже во время долгой прогулки.

Причина №5. Ваше сможете изменить свое тело до нового года

Если у вас есть цель измениться к новому году, нужно начать работать над собой несколько раньше. Временной отрезок в 2-3 месяца — это реальный срок, в течение которого можно похудеть, подтянуть тело и укрепить физическую форму организма, не подвергая его непосильным нагрузкам без урона для здоровья.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Осенью как раз запускается множество новых тренировок и фитнес-программ. Например, в фитнес-клубе BODYART / FITNESS 9 ноября стартует фитнес-программа "Революция тела". Она рассчитана на 6 недель и включает тренировки в мини-группах, а также групповые занятия.

В клубе вы также можете ходить на групповые тренировки, заниматься с тренером или записаться на фитнес-программу, которые помогут вам достичь желаемых результатов к 31 декабря.

Автор: Анастасия Шитлюк

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