Особенно тени и помада! Тестеры косметики оказались смертельно опасны

Американские ученые обнаружили в тестерах косметики вирусы герпеса, стафилококка и даже переносчиков венерических заболеваний.

Видео эксперимента разместила на своём YouTube-канале телекомпания WCNC Charlotte (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).

Во время исследования из магазинов косметики взяли образцы пробников, которыми могут воспользоваться все посетители. После этого образцы поместили в пробирки с питательной средой. Через пять дней их передали специалисту по инфекционным заболеваниям.

Тестеры косметики оказались смертельно опасны hairnews.ru

Как установил доктор медцентра Пьемонта Араш Пурсина, в тестерах содержатся стафилококки, которые являются крайне опасными для человека, и кишечная палочка. Также исследователи обнаружили герпес, который, как известно, при попадании в организм остаётся в нём навсегда. Особенно много неприятных бактерий содержится в тенях и помаде.

"При всеобщем использовании косметических средств можно подхватить даже болезнь, передающуюся половым путём", – подчеркнул эксперт.

По его словам, даже использование чистых ватных дисков не убережёт от заболеваний, и призвал отказаться от использования общедоступных пробников.

Как писал OBOZREVATEL, краска для волос может иметь неприятный аллергический эффект для кожи, основной причиной которого является компонент PPD (parafenilen диамин), который содержится в ней.

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