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13 декабря • обновлено в 13:05
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/ Красота

Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

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Любой опытный мастер подтвердит, что есть целый ряд стрижек, способных визуально состарить.

Вряд ли об этом мечтают представительницы прекрасного пола. Чтобы предостеречь своих читательниц от ошибки, OBOZREVATEL предлагает узнать о стрижках, которые зрительно делают женщину старше.

Длинные волосы с ровным срезом

Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

izuminki.com

Длинные ровно подстриженные волосы – не самое лучшее решение для женщин в возрасте. Такая стрижка будет, несомненно, старить и привлекать внимание к недостаткам и возрастным изменениям на лице.

Лучший всего в такой ситуации укоротить прическу. При этом не обязательно делать экстремально короткую стрижку, особенно если вам это не по душе. Вполне можно остановиться на длине до уровня плеч.

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Прямое каре и ровная челка

Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

moddam.ru

Густая ровная челка в сочетании с симметричным прямым каре не только вышли из моды, но и способны зрительно прибавить годов.

Вместо прямого каре с ровной челкой лучше сделать каре с профилированными концами или с градуировкой и косую или рваную облегченную пышную челку.

Полностью симметричные стрижки

Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

modamix.net

100-процентно симметричные стрижки акцентируют внимание на недостатках лица и визульно делают старше даже молодых женщин. К тому же такие стрижки строго противопоказаны круглолицым девушкам и обладательницам пышной фигуры.

В качестве альтернативы подойдет стрижка с косой челкой или профилированными концами. Асимметрия волос с обеих сторон лица и вовсе омолодит, и, кроме того, сделает образ более современным.

Гаврош

Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

krasota-zdes.ru

Когда-то стрижка гаврош была на пике популярности, но это время осталось далеко позади. Кроме того, что "гаврош" уже давно не в тренде, он может существенно внешне состарить. В качестве альтернативы можно предложить "пикси" или, как еще говорят, стрижку "под мальчика". Эта стрижка держится в моде уже несколько лет, и, самое главное, она, в отличие от "гавроша", молодит и освежает женщину.

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Каре без челки

Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

shpilki.net

Каре без челки полностью открывает лоб, на котором даже у многих молодых женщин появляются морщины и заломы. А само каре визуально выделяет как раз именно верхнюю часть лица. Поэтому, если ваш лоб не такой идеально гладкий, как вам хотелось бы, лучше прикрыть его легкой косой или рваной челкой.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
стрижки прическа Мода женщины Красота Стиль
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