Не стригитесь так: 5 причесок, которые старят женщину

Любой опытный мастер подтвердит, что есть целый ряд стрижек, способных визуально состарить.

Вряд ли об этом мечтают представительницы прекрасного пола. Чтобы предостеречь своих читательниц от ошибки, OBOZREVATEL предлагает узнать о стрижках, которые зрительно делают женщину старше.

Длинные волосы с ровным срезом

izuminki.com

Длинные ровно подстриженные волосы – не самое лучшее решение для женщин в возрасте. Такая стрижка будет, несомненно, старить и привлекать внимание к недостаткам и возрастным изменениям на лице.

Лучший всего в такой ситуации укоротить прическу. При этом не обязательно делать экстремально короткую стрижку, особенно если вам это не по душе. Вполне можно остановиться на длине до уровня плеч.

Прямое каре и ровная челка

moddam.ru

Густая ровная челка в сочетании с симметричным прямым каре не только вышли из моды, но и способны зрительно прибавить годов.

Вместо прямого каре с ровной челкой лучше сделать каре с профилированными концами или с градуировкой и косую или рваную облегченную пышную челку.

Полностью симметричные стрижки

modamix.net

100-процентно симметричные стрижки акцентируют внимание на недостатках лица и визульно делают старше даже молодых женщин. К тому же такие стрижки строго противопоказаны круглолицым девушкам и обладательницам пышной фигуры.

В качестве альтернативы подойдет стрижка с косой челкой или профилированными концами. Асимметрия волос с обеих сторон лица и вовсе омолодит, и, кроме того, сделает образ более современным.

Гаврош

krasota-zdes.ru

Когда-то стрижка гаврош была на пике популярности, но это время осталось далеко позади. Кроме того, что "гаврош" уже давно не в тренде, он может существенно внешне состарить. В качестве альтернативы можно предложить "пикси" или, как еще говорят, стрижку "под мальчика". Эта стрижка держится в моде уже несколько лет, и, самое главное, она, в отличие от "гавроша", молодит и освежает женщину.

Каре без челки

shpilki.net

Каре без челки полностью открывает лоб, на котором даже у многих молодых женщин появляются морщины и заломы. А само каре визуально выделяет как раз именно верхнюю часть лица. Поэтому, если ваш лоб не такой идеально гладкий, как вам хотелось бы, лучше прикрыть его легкой косой или рваной челкой.

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