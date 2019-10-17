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17 октября • обновлено в 08:23
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/ Красота

Мокрая солистка KAZKA завела сеть горячими фото без одежды

3.8т Читать материал на украинском

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что любит свое тело, порадовав поклонников новой порцией горячих кадров.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимки из уличного бассейна, в который она окунулась в откровенном купальнике с обнаженными ягодицами.

"Мы сделали эти фото вчера, в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – порадовала Зарицкая известием.

Зарицкая в купальнике залезла в бассейн

Зарицкая в купальнике залезла в бассейн

instagram/kazka.band

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Поклонники были в восторге от свежих кадров солистки KAZKA, однако некоторые были удивлены, что в Киеве было настолько тепло для купания на улице.

"Красотка", "Это так тепло было", "Вы мой кумир", Какая же ты яркая, красивая, этот цвет тебе к лицу", "Красотка просто", – взбудоражилась фолловеры.

Зарицкая сверкнула ягодицами в бассейнке

Зарицкая сверкнула ягодицами в бассейнке

instagram/kazka.band

Мокрая солистка KAZKA завела сеть горячими фото без одежды
Мокрая солистка KAZKA завела сеть горячими фото без одежды
Мокрая солистка KAZKA завела сеть горячими фото без одежды

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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Персоны
Саша Зарицкая KAZKA
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес Красота
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну и пердачело у неё, наверное бассейн из краёв вышел...
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