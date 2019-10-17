Мокрая солистка KAZKA завела сеть горячими фото без одежды

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что любит свое тело, порадовав поклонников новой порцией горячих кадров.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимки из уличного бассейна, в который она окунулась в откровенном купальнике с обнаженными ягодицами.

"Мы сделали эти фото вчера, в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – порадовала Зарицкая известием.

Зарицкая в купальнике залезла в бассейн instagram/kazka.band

Поклонники были в восторге от свежих кадров солистки KAZKA, однако некоторые были удивлены, что в Киеве было настолько тепло для купания на улице.

"Красотка", "Это так тепло было", "Вы мой кумир", Какая же ты яркая, красивая, этот цвет тебе к лицу", "Красотка просто", – взбудоражилась фолловеры.

Зарицкая сверкнула ягодицами в бассейнке instagram/kazka.band

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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