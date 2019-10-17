Мокрая солистка KAZKA завела сеть горячими фото без одежды

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что любит свое тело, порадовав поклонников новой порцией горячих кадров.
На своей странице в Instagram она опубликовала снимки из уличного бассейна, в который она окунулась в откровенном купальнике с обнаженными ягодицами.
"Мы сделали эти фото вчера, в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA", – порадовала Зарицкая известием.
Зарицкая в купальнике залезла в бассейн
instagram/kazka.band
Поклонники были в восторге от свежих кадров солистки KAZKA, однако некоторые были удивлены, что в Киеве было настолько тепло для купания на улице.
"Красотка", "Это так тепло было", "Вы мой кумир", Какая же ты яркая, красивая, этот цвет тебе к лицу", "Красотка просто", – взбудоражилась фолловеры.
Зарицкая сверкнула ягодицами в бассейнке
instagram/kazka.band
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.
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