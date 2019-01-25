''Красота прежде всего'': харьковчанка придумала способ не платить в парикмахерской

В Харькове неизвестная женщина наделала много шума, сбежав из парикмахерской без оплаты услуг, прихватив с собой полотенца.

В городских сообществах в Facebook специалист Юлия Башкатова распространила снимки с камер видеонаблюдения, на которых изображена беглянка.

"В районе м. Масельского из парикмахерской сбежала клиентка с окрашенной головой, пеньюарами и полотенцами, не оплатив за материалы и работу. Ходит с ребенком, чтобы не вызывать подозрений", – сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина оперативно села в машину и уехала. Специалисты предположили, что она делает такуже не впервые.

"Пришла с шестилетней дочкой и мужем, попросила покрасить корни и подстричь челку. Девочке подстригли кончики волос, мужчина заплатил за дочь, и они ушли в машину ждать маму. Когда женщине нанесли на голову краску, ей резко захотелось покурить. Вышла из салона и больше никто ее не видел", — цитирует слова Юлии местное издание "ВГороде".

Парикмахеры предположили, что женщина хорошо подготовилась к визиту. Она пришла в ярком комбинезоне. Когда же решилась на побег, верхняя одежда была на теле.

"Пока доедет домой – придет время смыть краску. А все, что натырила – продает на ОЛХ. Бизнес + уход за собой. Идеально", "Красота прежде всего", "Цирк", "Да это талант", "Денег жалко на себя тратить, а так хочется быть красивой", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATE, противоположная ситуация в парикмахерской произошла в 2018 году в Киеве. Специалист отказалась стричь ребенка из-за врожденного дерматита, в грубой форме попросив его уйти.

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