Как сделать эффектную небрежную укладку: топ-4 секрета француженок

Фирменная прическа настоящей француженки: небрежные, чуть взъерошенные локоны. Укладка выглядит так, как будто девушка только проснулась, взбила пряди кончиками пальцев — и сразу же отправилась по делам.

Такой небрежный шик — отличный вариант на каждый день и повторить его можно легко и быстро. "Рамблер" рассказал о топ-4 секретах идеальной прически француженок.

Правильные средства по уходу

При выборе ухаживающих и укладочных средств француженки ориентируются на индивидуальные особенности: вьющимся волосам необходимо глубокое увлажнение, чтобы оставаться гладкими; сухим — питание. Отметим, что базовый уход очень важен для внешнего вида стрижки.

Фото: modernorel.ru

Кондиционер для волос

Также они никогда не пропускают второй этап мытья головы и пользуются кондиционерами. Благодаря питательным свойствам волосы сохраняют свой природный блеск и здоровье.

Фото: lhb.in.ua

Полотенце из микрофибры

Кроме того, француженки после мытья головы часто используют полотенца из микрофибры. Секрет этого материала в том, что он прекрасно впитывает излишки влаги без трения — а значит, без лишних повреждений — и помогает скорее просушить пряди.

Фото: glamour.it

Естественная укладка

Также француженки предпочитают высушивать волосы естественным путем. При создании локонов не используют плойку, а заворачивают волосы в жгуты. Получаются воздушные и небрежные кудри.

Фото: cosmo.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о модных укладках нынешнего сезона, среди которых на знаменитостях и на подиуме можно было увидеть эффект "грязных волос".

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