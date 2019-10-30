"Как она выглядит так молодо?!" 53-летняя звезда Голливуда поразила пикантным фото

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз доказала, что красиво и свежо выглядеть можно в любом возрасте.

На своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует на траве в ярком купальнике, подчеркивающем аппетитные формы.

"Мне нравятся черепахи на пляже", – подписала Хайек под кадром, вызвав восторг многочисленных поклонников.

Сальма Хайек на пляже instagram/salmahayek

Что примечательно, актриса не использовала макияж, подчеркнув природную красоту, а из украшений выбрала лишь кольцо. Поклонники обратили внимание, что Сальма выглядит бесподобно в розово-красном купальнике.

"Как вам удается выглядеть так молодо", "Богиня", "Такая великолепная, такая горячая, миссис 40+, о мой Бог", – восхитились фолловеры.

Сальма Хайек с черепахами в купальнике instagram/salmahayek

Сальма Хайек instagram/salmahayek

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети были поражены из-за обнаженного снимка с Сальмой Хайек, который актриса посвятила именно поклонникам.

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