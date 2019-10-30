"Как она выглядит так молодо?!" 53-летняя звезда Голливуда поразила пикантным фото

53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз доказала, что красиво и свежо выглядеть можно в любом возрасте.
На своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует на траве в ярком купальнике, подчеркивающем аппетитные формы.
"Мне нравятся черепахи на пляже", – подписала Хайек под кадром, вызвав восторг многочисленных поклонников.
Сальма Хайек на пляже
instagram/salmahayek
Что примечательно, актриса не использовала макияж, подчеркнув природную красоту, а из украшений выбрала лишь кольцо. Поклонники обратили внимание, что Сальма выглядит бесподобно в розово-красном купальнике.
"Как вам удается выглядеть так молодо", "Богиня", "Такая великолепная, такая горячая, миссис 40+, о мой Бог", – восхитились фолловеры.
Сальма Хайек с черепахами в купальнике
instagram/salmahayek
Сальма Хайек
instagram/salmahayek
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети были поражены из-за обнаженного снимка с Сальмой Хайек, который актриса посвятила именно поклонникам.
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