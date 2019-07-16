Кайли Дженнер полностью оголилась на камеру: горячее фото

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела рукой.

"Режим отдыха", — подписала публикацию Кайли.

Кайли Дженнер Фото из Instagram

Кайли Дженнер полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Кайли Дженнер продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Кайли Дженнер рассказала, как ей удалось похудеть после родов и сохранить сексуальное тело. Она просто исключила из рациона некоторые вредные продукты.

Супермодель любит эксперименты с внешность и часто пробует новый цвет волос. Недавно она позировала в разноцветных париках, привнеся новую изюминку к яркой внешности.

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