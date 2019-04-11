"Так и манит, чертовка!" Полякова взбудоражила поклонников соблазнительным фото

Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком, на котором оголила свою "пятую точку".

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном розовом платье с вырезом выше ягодиц.

"Подъездная страсть, а могла бы быть подзаборная. Откуда кадр, френды?", — написала Полякова.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Красивая попа", "Ах, эти ноги", "Горячая Вы женщина", "Хороша, чертовка", "Ольга, пожалейте нас — мужчин. Вы своей красотой доведете до инфаркта", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица, поп-дива Оля Полякова взбудоражила поклонников в сети интимным фото из юности.

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