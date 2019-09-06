"Рожать вам будет больнее!" Украинская певица напугала сеть рассказом о враче

32-летняя украинская певица Санта Димопулос поделилась историей посещения врача-гинеколога. Так, артистке предложили вызвать искусственные роды, чтобы ребенок появился на свет быстрее.

Такое предложение озадачило Димопулос, а ее поклонники отметили, что от таких врачей нужно "бежать подальше".

"Первый вопрос от врача: вам надоело уже, наверное? Я говорю, что не то чтобы прям надоело, но уже сложновато и всё болит, но это не страшно. На что он предлагает вызвать роды… Мол, у них это нормальная практика тут. Врач отслаивает околоплодную оболочку вручную, и это провоцирует начало схваток… На вопрос, больно ли это, он ответил — да, но рожать вам будет больнее", — отметила Димопулос.

"Да, страшно, когда есть такие врачи. От таких бежать без оглядки", "Обожаю таких врачей. Смотрю на них круглыми глазами, отвечаю "ага, хорошо" и бегу из кабинета", "Я бы бежала оттуда", "Врач от Бога. Как важно иметь здравый ум", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, интернет-пользователи разнесли новое смелое фото экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, которая вскоре станет мамой. Интимные части тела прикрывает лишь прозрачная накидка и стринги.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.