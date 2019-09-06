"Рожать вам будет больнее!" Украинская певица напугала сеть рассказом о враче

32-летняя украинская певица Санта Димопулос поделилась историей посещения врача-гинеколога. Так, артистке предложили вызвать искусственные роды, чтобы ребенок появился на свет быстрее.
Такое предложение озадачило Димопулос, а ее поклонники отметили, что от таких врачей нужно "бежать подальше".
"Первый вопрос от врача: вам надоело уже, наверное? Я говорю, что не то чтобы прям надоело, но уже сложновато и всё болит, но это не страшно. На что он предлагает вызвать роды… Мол, у них это нормальная практика тут. Врач отслаивает околоплодную оболочку вручную, и это провоцирует начало схваток… На вопрос, больно ли это, он ответил — да, но рожать вам будет больнее", — отметила Димопулос.
Интересная история приключилась со мной неделю назад. Мой доктор отсутствовал до 3 числа, поэтому я пошла на всякий случай познакомиться с его коллегой (который принял бы роды, начнись они раньше ПДР). ⠀ Первый вопрос от врача – Вам надоело уже наверное? Я говорю, что не то чтобы прям надоело, но уже сложновато и всё болит, но это не страшно. На что он предлагает вызвать роды... Мол, у них это нормальная практика тут. Врач отслаивает околоплодную оболочку вручную, и это провоцирует начало схваток😳... На вопрос больно ли это, он ответил – да, но рожать вам будет больнее🤯 Именно то, что мне нужно было услышать🤦🏻♀️ ⠀ Но это ещё не всё! Милый врач говорил про какую-то инфекцию, которую часто передаёт мать ребёнку во время родов, к слову, мои анализы идеальны и инфекции у меня нет (антибиотики колоть не нужно). Так вот, он сказал, что меня после родов нужно вакцинировать от этой инфекции на всякий случай, чтобы у меня был иммунитет к вирусу и чтобы в следующую беременность уж точно не заразить ребёнка...😳😳😳 ⠀ Что сказать? Я до сих пор под впечатлением😄 Выйдя из больницы сразу написала своему врачу, что при любом раскладе договорюсь с крохой, чтобы мы дождались его🙏🏼 ⠀ #сантабеременность #39недель #39weeks #pregnancy #pregnant
"Да, страшно, когда есть такие врачи. От таких бежать без оглядки", "Обожаю таких врачей. Смотрю на них круглыми глазами, отвечаю "ага, хорошо" и бегу из кабинета", "Я бы бежала оттуда", "Врач от Бога. Как важно иметь здравый ум", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, интернет-пользователи разнесли новое смелое фото экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, которая вскоре станет мамой. Интимные части тела прикрывает лишь прозрачная накидка и стринги.
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