Замшевые сапоги в прошлом: обувь, идеально подходящая к джинсам, стала хитом осени 2025

В прошлом году сердца модниц покорили замшевые сапоги, которые были уютными и практичными в носке. Однако новый сезон принес с собой неожиданный обувной тренд – кожаные боты, имитирующие крокодиловый принт.

Это не обязательно должна быть натуральная кожа, ведь в наше время есть немало качественных моделей из кожзаменителей. О модной тенденции, которая уже потихоньку появляется на улицах, рассказали редакторы портала Who What Wear.

Сапоги с тиснением, напоминающим крокодиловую кожу, заметили на модных мероприятиях в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Известные инфлюенсеры и звезды отдают предпочтение базовым оттенкам, но не пренебрегают и интересными цветами, такими как темно-синий и коричневый.

Преимущество лакированной обуви, красиво переливающейся на солнце, в ее универсальности и легкости в уходе. Кожаные боты быстро моются и влагостойкие, тогда как замша часто нуждается в дополнительной химчистке.

Не зря крокодиловую обувь называют идеальным вариантом для комбинации с джинсами. Деним – это грубый, плотный, практичный материал, создающий идеальный контраст фактур. Натуральная кожа, особенно тисненая под крокодила, имеет глянцевую поверхность и выразительный рисунок. Вместе они создают гармоничный баланс между простотой и роскошью.

Джинсы придают образу непринужденности, а обувь из кожи крокодила добавляет статусности. В паре они работают как high-low fashion – высокая-низкая мода. Это отличный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть свою элегантность, но не кричать о ней.

Найти стильную модель можно на любой вкус. В продаже есть как высокие ботфорты с широким голенищем, так и низкие боты на невысоком каблуке. Кроме этого, плоская стопа также будет в моде в этом году.

