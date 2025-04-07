Страшный сон минималиста: топ-3 весенних тренда маникюра, которые повторят только смелые

Весна – это время обновления, ярких идей и смелых экспериментов, и мир маникюра здесь не отстает. Сезон 2025 года привносит свежий взгляд на уход за ногтями: с одной стороны доминируют простые формы, мягкие оттенки и культ здоровых, натуральных ногтей. С другой – неожиданно вспыхивает мода на яркость, блеск и декор, который трудно не заметить.

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Минимализм никуда не исчез – он просто отошел на второй план, дав место для игры с фактурами, металлическим блеском, нейл-украшениями и художественным подходом к дизайну. Как пишет Cosmopolitan, мастера и мастерицы маникюра уже сейчас говорят об "эпохе новых ногтей", где нет четких правил – только желание выделиться и показать свою индивидуальность через каждый миллиметр покрытия.

"В общем, атмосфера сейчас связана с мягкими, удобными для ношения и шикарными ногтями. Независимо от того, ищете ли вы чистый прозрачный вид, или придаете немного текстуры и деталей, все дело в том, чтобы найти стиль, который является изысканным, но не чрезмерным", – рассказала мастер маникюра Эрика Де Лос Сантос.

1. Металлические блики: хром и блеск по максимуму

Металлическое покрытие – настоящий бунт против нюдовой сдержанности. "Хром и металлик придают прохладное, острое чувство, которое сочетается со всем – от повседневного уличного стиля до гламурных вечерних образов", – объясняет Де Лос Сантос. Такой эффект можно легко повторить дома с помощью хромированной пудры.

2. Брелки на ногтях: модная игра с украшениями

Еще вчера это было аксессуаром для сумки, а сегодня – нейл-трендом. Сердечки, звездочки, бабочки, вишенки – все это теперь украшает не только любимые подвески, но и ногти. Чтобы дизайн продержался дольше, декор фиксируют жестким гелем и сушат под УФ-лампой.

3. Несовместимый нейл-арт: когда все и сразу

Не можете выбрать один дизайн? И не нужно! В тренде – разные рисунки на каждом ногте. Немного хрома здесь, немного блеска там, 3D-эффекты, текстуры, оттенки – полная свобода для творчества. "Мы еще увидим много хромированных образов, но в более изысканном виде – как отдельные акценты", – говорит Де Лос Сантос.

Ранее OBOZ.UA писал, что маникюр стилет стал трендом 2025 года. Рианна, Билли Айлиш, Карди Би, Megan Thee Stallion – все они выбрали стилетные ногти как средство самовыражения и модного вызова.

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