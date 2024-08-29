Самые яркие образы в Венеции: чем в этом году звезды поражали фанатов на кинофестивале. Фото

28 августа в Италии состоялось открытие ежегодного Венецианского кинофестиваля. На торжественном мероприятии появились всемирно известные актеры, которые запомнятся публике не только полученными наградами, но и экстравагантными образами.

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Для выхода на красную дорожку знаменитости традиционно предпочли изысканные аутфиты, подчеркивающие их лучшие стороны. Некоторые любимцы кинозрителей откровенно экспериментировали со своим внешним видом, а кто-то придержался сдержанного стиля. OBOZ.UA создал подборку самых ярких образов, в которых звезды появились на фестивале.

Дженна Ортега

Звезда сериала "Венздей" посетила торжественное мероприятие в неприсущем для себя романтическом образе. Дженна Ортега выбрала алое платье с многослойной юбкой и открытой спиной от Dior, акцентным элементом которой стало фактурное сердце. Волосы, что знаменитость собрала в легкий пучок, придали ее внешнему виду особую женственность.

Тейлор Рассел

Аутфит канадской актрисы не остался без внимания аудитории. Звезда одела эффектное белое платье с открытыми плечами и прозрачным корсетом, удачно соединившимся с более массивным низом, состоящим из объемной юбки и длинного шлейфа.

Кейт Бланшетт

Известная киноактриса появилась на открытии Венецианского кинофестиваля в элегантном платье цвета шампанского. Атласный наряд имел непревзойденный вид в сочетании с мерцающими камнями, расположенными вдоль лука.

Изабель Юппер

Французская знаменитость выбрала для себя довольно неординарное красное платье, которое удачно стилизовала с белоснежными перчатками.

Вайнона Райдер

Звезда сериала "Очень странные дела" объединила в одном образе классический и изысканный стиль. Вайнона Райдер надела белую рубашку и строгий укороченный пиджак, имевший прекрасный вид в комбинации с длинной юбкой.

Мариакарла Босконо

Итальянская модель предпочла сказочный стиль. Мариакарла Босконо нарядилась в белое атласное платье с открытой спиной и большим разрезом на ноге, оригинальной деталью которой стало длинное украшение с черными перьями.

Кэтрин О'Гара

Обладательницей одного из самых ярких образов стала канадская знаменитость Кэтрин О'Гара. Артистка появилась на красной дорожке в полупрозрачном черном платье, словно сплетенном из глянцевых полосок ткани.

Эми Джексон

Британская актриса, часто появляющаяся в фильмах индийской киноиндустрии, оделась в полупрозрачное приталенное платье. Акцент на талии знаменитости удалось сделать благодаря обилию мерцающих камней, что подчеркнуло фигуру артистка.

Кьяра Франчини

Итальянская актриса выбрала для себя нежно-розовое платье с цветочным принтом. Особенностью аутфита стали объемные рюши на юбке.

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