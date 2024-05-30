Мода возвращается. Супермодель Белла Хадид надела популярный аксессуар 90-х

За последние несколько сезонов изысканные украшения заняли ведущие позиции среди любителей моды. Массивные кольца, цепочки и браслеты уступили место своим изящным соответствиям. Но мода возвращается, а с ней и золотые украшения в стиле 90-х.

Являясь образцом моды и стиля, известная американская супермодель Белла Хадид восстановила забытую тенденцию и создала новый тренд. Ее умения совмещать повседневную одежду с акцентными деталями становятся примерами для подражания, пишет Who What Wear

Утонченное чувство стиля Белла Хадид продемонстрировала в Каннах, дефилируя в образе, соединившем в себе простоту и элегантность. Модель провела день на Французской Ривьере одетая в асимметричное белое платье, дополненное золотыми изделиями. Главным акцентом стал браслет в стиле 90-х, украсивший запястье знаменитости.

Стилевую идею сразу подхватило много инфлюэнсеров. Не отказываясь от своей минималистической эстетики, они усовершенствуют образы массивными украшениями, сочетая их с простыми платьями или костюмами, чем дополнительно подчеркивают особенности стиля 90-х.

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