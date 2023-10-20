Как выглядит идеальный маникюр осени от Тома Бачика, к которому на процедуры записывается весь Голливуд

Его называют самым звездным мастером маникюра Голливуда, к которому постоянно записываются известные знаменитости. Том Бачик, чьи дизайны обожают Селена Гомес, Марго Робби, Шарлиз Терон и другие делится свежими работами в своем Instagram.

Работы Бачика поражают своей яркостью, смелостью и креативом. OBOZ.UA собрал 5 дизайнов звездного мани-мастера для голливудских селебрити, что подарят вдохновение для похода в салон.

Марго Робби и барби розовый

Розовый с серебряными блестками украшали ноготки новой "барби" – актрисы Марго Робби. С ярким дизайном звезду можно было увидеть на так называемых "розовых дорожках" во время выхода фильма на большие экраны.

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Никола Пельтц-Бекхэм и классический френч

Американская актриса Никола Пельтц, жена Бруклина Бекхэма, старшего сына звездных супругов, выбрала классический французский маникюр. Том Бачик прекрасно выполнил работу. До этого дизайн свадебных ногтей Никола тоже доверила опытному мастеру.

Шарлиз Терон и блестящий серебряный

Бачик создал монохромный серебристый дизайн для актрисы Шарлиз Терон. С ним она засияла на неделе моды в Париже. Шарлиз удачно соединила сверкающие ногти и золотые аксессуары Dior.

Дженнифер Лопес и латино-американское вдохновение

Для певицы Джей Ло Том Бачик подготовил особые ногти – накладные типсы в уникальном дизайне. Маникюр был создан на основе латино-американских корней звезды. На чудесных ногтях изображены религиозные мотивы, золотые объемные детали, цветы и надпись "Latina". Комментаторы были в восторге.

Селена Гомес и огненный маникюр

Если быть точными, то "золотой глазированный огненный мани", как написал Бачик под постом. Лучше и не скажешь об этих сияющих ногтях цвета огня, непревзойденно переливающихся на солнце. Маникюром Селена покрасовалась на дорожке MTV Video Music Awards. Судя по тому, что Том закрепил это фото у себя на странице, можно предположить, что это одна из его любимых работ.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Том Бачик раскрыл секреты идеального маникюра.

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