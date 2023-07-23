Как выбрать идеальный оттенок волос с учетом цвета глаз: этих правил не знали многие. Фото
Выбирая цвет, в который вы хотите покрасить свои волосы, недостаточно ориентироваться на тенденции. Если тот или иной оттенок считается трендовым и модным, это еще не значит, что он вам подойдет. Важно учитывать собственный цветотип, качество волос и даже кожи, а также, безусловно, цвет глаз.
Если учитывать цвет глаз, можно выбрать наиболее подходящий оттенок, который будет освежать образ, делая его гармоничным. OBOZREVATEL раскроет несколько секретов.
Карие глаза
Лучше всего выбрать оттенок, близкий к вашему цвету глаз. Например, присмотритесь к шоколадному. Обладательницы смуглой кожи, как это часто бывает у кареглазых, могут выбрать более теплые цвета – необычно, но в то же время очень гармонично будет смотреться карамель и янтарь. Избегайте слишком ярких и неестественных оттенков. Блонд – тоже не лучшая идея. Он совершенно не подчеркивает ваши глаза. Если вы будете придерживаться той же цветовой гаммы, что и ваши глаза, вы точно не ошибетесь.
Голубые глаза
Голубоглазым красавицам стоит быть максимально внимательными. Существует целый перечень "коварных" оттенков, которые вам не стоит делать – они не подчеркнут глаза, а лишь сделают их невыразительными и блеклыми. Номер один в списке запретов – вороной черный. Он мало кому подходит в целом. Но ваш облик он сделает мрачным и серым.
А вот среди рекомендованных оттенков – блонд, особенно золотистый. Если вы фанатка более темных оттенков, то поэкспериментируйте с рыжим. Обладательницы матовой кожи могут выбрать карамельно-каштановый или коричневый оттенок. Ярко-красный цвет также очень хорошо подходит для выделения глаз, но будьте осторожным с ним после сорока, поскольку он подчеркивает тонкость кожи и все ее покраснения.
Зеленые глаза
Тщательными в выборе цвета волос стоит быть и зеленоглазым дамам. Если у вас светлая кожа, то отдавайте предпочтение теплым оттенкам. Важно привнести в цвет лица свет и тепло. В этом случае вам идеально подойдет карамель, коньяк, шоколад.
Если вы хотите осветлить волосы, можно выбрать золотистый блонд. Однако следует избегать серого или пепельного его тона. Если у вас немного смуглая кожа, то не стоит бояться рыжего или медно-коричневого цвета. Красный также идеально подчеркнет ваши красивые зеленые глаза.
Ранее OBOZREVATEL писал о цветах волос, которые сильно старят. О них стоит забыть после 40 лет, если хотите выглядеть моложе. О коварных оттенках – читайте в нашем материале.
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