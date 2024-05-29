Как самостоятельно сделать укладку феном и не повредить волосы: советы профессионалов

Удачная укладка феном всегда придает образу шика стиля, но сделать ее дома самостоятельно получается не всегда. Хотя эксперты говорят, что инновации в технологиях и современные средства для укладки могут помочь вам выглядеть безупречно.

Советы профессиональных парикмахеров собрал OBOZ.UA. По их словам, справиться с укладкой феном может кто угодно. Вот приемы, которые с этим помогут.

Возьмите правильные инструменты

Чтобы создать качественную укладку вам понадобится правильный набор инструментов. Вот что вам пригодится непременно.

Щетка для распутывания волос. Используйте ее для расчесывания влажных волос, это сведет к минимуму их ломкость.

Используйте ее для расчесывания влажных волос, это сведет к минимуму их ломкость. Щетка для укладки. Ее вы будете использовать для формирования прически.

Ее вы будете использовать для формирования прически. Термозащитное средство . Это может быть спрей или сыворотка, задача которых – защитить ваши волосы от воздействия горячих инструментов.

. Это может быть спрей или сыворотка, задача которых – защитить ваши волосы от воздействия горячих инструментов. Несмываемый кондиционер для текстурированных волос.

Зажимы волос. Они помогут вам лучше разделять пряди.

Фен с насадкой-концентратором. Эта насадка помогает сосредоточить поток воздуха там, где вы хотите.

Эта насадка помогает сосредоточить поток воздуха там, где вы хотите. Лак для волос и/или другое средство для стайлинга.

Как подготовить волосы к сушке феном

Различные типы волос требуют разной подготовки к укладке феном. Но в любом случае вам придется подождать, пока они высохнут после мытья хотя бы на 50-80%. Это поможет свести влияние горячего воздуха к минимуму. Вьющиеся или седые волосы, которые толще по структуре, можно подсушивать несколько меньше – их нужна более тщательная укладка.

Перед тем, как начать работать с феном, нанесите на пряди термозащиту. Она нужна вне зависимости от типа волос. Тонким понадобится средство для объема, вьющемуся может быть полезным спрей с эффектом выпрямления. Если вы хотите сохранить завитки, обработайте прическу несмываемым кондиционером для структурирования. Вообще текстурированные волосы легче всего сушить феном, пока они еще влажные, до того, как завитки начнут формироваться.

Независимо от типа волос обязательно аккуратно распутайте все узлы, прежде чем равномерно распределить термозащиту. Затем разделите волосы на секции и закрепите каждую прядь зажимами.

Как сушить волосы феном

Круглые щетки отлично подходят для создания объема и волн, а плоские инструменты большего размера помогут достичь эффекта разглаживания за меньшее время.

После того, как вы разделили волосы, пройдитесь по ним насадкой-концентратором от корней до кончиков. Двигайтесь по одной и той же части, пока она не станет сухой и гладкой. Обдавайте пряди средней температуры, а заканчивайте укладку каждой из них прохладной струей воздуха, чтобы закрыть кутикулы волос и зафиксировать их.

Также полезно иметь насадку-диффузор, если вы хотите поддерживать и улучшать структуру завитков, а не выпрямлять их феном.

Можно ли сделать укладку без стайлинга, который сделает волосы жестким?

Да. Современные средства для стайлинга не создают жесткую, трескучую оболочку на волосках. Нанесите лак с помощью расчески. Распылите его на зубцы и проведите ими по волосам. Тогда лак не создаст какой-либо жесткости и распределится равномерно.

Если вы хотите получить дополнительную фиксацию у корней, распылите немного продукта на пальцы и вотрите его прямо у кожи головы. Это позволяет целенаправленно наносить лак для волос и создавать более естественный результат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 ошибках мытья, которые могут повредить волосам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.