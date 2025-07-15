Что такое эстетика Messy Girl: почему тренд на беспорядок в доме захватил соцсети

В современном интерьерном дизайне все большую популярность приобретает концепция персонализированного пространства, которое отражает индивидуальность жильца. Одним из таких направлений является так называемая эстетика messy girl. Этот стиль, отвергающий стандартизированные решения в пользу осмысленного накопления предметов, связанных с личными воспоминаниями, опытом и эмоциональной ценностью.

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Такой подход контрастирует с минималистичными или массовыми трендами, взамен предлагая интерьер, который формируется органично, с учетом вкусов, истории и потребностей владельца жилья. Эксперты рассказали о новом тренде в интерьере.

Что такое эстетика Messy Girl

Этот стиль – о любви к вещам, которые отражают именно вашу жизнь: от детских рисунков до старинной вазы, привезенной из путешествия.

В отличие от стандартных решений из каталогов IKEA или Pottery Barn, эстетика messy girl – это наслоение вещей, которые вам действительно нравятся: искусство, старинная мебель, необычные сочетания цветов, мелочи с историей. Пространство не должно быть безупречным – оно должно быть живым.

"Мы стремимся к пространству, которое отражает того, кто в нем живет", – говорит дизайнер Лиз Голдберг, основательница Carolynleona.

Как создать собственную эстетику

Начните с мебели

Крупные предметы формируют основу пространства. Голдберг советует выбирать винтажную мебель или классические модели из текстурных материалов (бархат, лен, дерево, камень), которые легко адаптировать к собственному стилю.

Выберите фокусную точку

В каждом пространстве должна быть "звезда" – картина, диван или книжный шкаф. От нее можно отталкиваться в формировании цветовой палитры. Не бойтесь смешивать оттенки и текстуры: именно контрасты создают характер.

Декорируйте со смыслом

Это не просто о красивых подушках или ковре. Выбирайте аксессуары, которые имеют историю: семейные фото, открытки, любимые книги. Создавайте композиции из предметов, которые вызывают эмоции.

Собирайте коллекции

Вместо хаотичного разбрасывания интересных мелочей, соберите их в тематические группы: глобусы, книги, винтажные чашки. Выделите им отдельную зону. Так дом станет галереей ваших воспоминаний.

Не стремитесь к совершенству

Этот стиль не про стерильность и симметрию. Это про шарм легкого беспорядка, когда в каждом углу живет история. Забудьте об идеально сложенных пледах, позвольте вещам "дышать" и меняться вместе с вами.

Почему эта эстетика – больше, чем тренд

Messy Girl – это не мимолетная мода. Она не зависит от сезона или цвета года. Она растет вместе с вами, меняется с вашими предпочтениями и никогда не бывает "устаревшей", потому что базируется на личном смысле, а не на дизайнерских клише.

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