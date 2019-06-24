Зверская расправа над мальчиком в Киеве: опубликовано фото вероятного убийцы

На теле убитого в Киеве 9-летнего Захара Черевко были множественные колото-резаные раны и травма черепа.

Вещи ребенка убийца выбросил на берегу, а тело утопил в озере, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Также правоохранители опубликовали фото подозреваемого – брата отчима убитого Захара (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На берегу была спрятана рубашка погибшего и блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток", – уточнили в полиции.

Мужчину задержали из-за того, что в день исчезновения ребенка он был зафиксирован рядом с ним на камерах наблюдения. В полицейском участке он сознался в содеянном.

Поиски тела

Нож

"Ему 30 лет, он живет в Киеве и ведет аморальный способ жизни. С мальчиком был хорошо знаком, поскольку является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок большинство времени жил с бабушкой, отдельно от новой семьи", – заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемый Полиция в Киеве

По предварительным данным, в день убийства между мальчиком и подозреваемым возник конфликт, и он решил отомстить ребенку.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июня Захарчик вышел из своего дома, чтобы брать интервью у прохожих, после чего исчез. 23 июня информацию о поисках мальчика распространили в соцсетях, однако вечером стало известно, что нашли тело ребенка.

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