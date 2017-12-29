Выкуп в $1 млн: появились детали похищения криптоэкспрерта из РФ в Киеве

Похищенный 26 декабря 40-летний гражданин РФ - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер заплатил за свое освобождение биткоины суммой свыше $1 миллиона.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление советника главы МВД Антона Геращенко.

"У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткойны стоимостью более 1 миллиона долларов", – заявил Геращенко.

Тем временем, на биткоин-бирже EXMO, где он работает, рассказали о состоянии его здоровья.

"26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами и от него не было никакой информации несколько дней. 29 декабря Павел вышел на связь. На данный момент он находится в безопасности, с его здоровьем все в порядке, но он пребывает в состоянии глубокого стресса, поэтому в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев", – сообщили в фирме.

В заявлении также отметили, что похищение Лернера обрасло слухами, "которые вредят следствию". В компании попросили не выдвигать версий. Подробностей инцидента на данный момент нет.

Как сообщал "Обозреватель", знакомые Лернера обратились к правоохранителем с заявлении о похищении. По предварительной версии, это произошло неподалеку от места работы. Программиста силой затащили в иномарку неизвестные лица в балаклавах.