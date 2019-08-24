В центре Киева "заминировали" станцию метро: все подробности

В Киеве "заминировали" станцию метро "Майдан Незалежності".
Об этом сообщил Киевский метрополитен в Facebook. Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.
Станция закрыта на вход и выход. "Приносим извинения за неудобства!" – сообщили в метрополитене.
Ранее в центре Киева проходили праздничные мероприятия
Апостроф / Александр Гончаров
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 августа, в Киеве прошло торжественное празднование Дня Независимости Украины.
Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.
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