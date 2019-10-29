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29 октября • обновлено в 06:30
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В Киеве зафиксировали радиацию: созвано экстренное заседание

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В Киеве на проспекте Науки был зафиксирован выброс радиации в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС. "В ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории. Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет", – заявили спасатели.

Отмечается, что угрозы для персонала объекта и окружающей среде нет.

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В Киеве обнаружили превышение радиационного фона

"Корреспондент"

"29 октября 2019 года с 9 часов запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по данному вопросу с привлечением представителей Государственной корпорации Украинское государственное объединение "Радон" с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания", - сообщили в службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Южный Одесской области Служба безопасности Украины обнаружила и вовремя устранила угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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