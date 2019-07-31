В Киеве грабитель съел золотую цепочку пострадавшей

В Киеве грабитель напал на 73-летнюю женщину посреди улицы, сорвал с нее золотую цепочку, отобрал кошелек и сбежал.

Очевидцы ограбления вызвали правоохранителей и своими силами задержали злоумышленника, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Его остановили небезразличные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это – 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи", – добавил начальник Голосеевского УП Олег Волошин.

Во время обыска мужчины у него нашли кошелек пострадавшей, а золотую цепочку он проглотил еще во время побега от очевидцев. Украшение в желудке грабителя определили на рентгене.

Цепочка Полиция Киева

Фигуранту уже объявили о подозрении, ему угрожает до шести лет лишения воли.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве орудует серийный грабитель, который нападет на пожилых женщин в подъездах, бьет их и отбирает золотые украшения. По информации волонтеров, которые инициировали розыск преступника, им может быть бывший боец "Беркута".

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