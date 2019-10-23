В Киеве прощаются с погибшим в авиакатастрофе экс-министром. Фото и видео

В среду, 23 октября в Киеве началось прощание с погибшим в авиакатастрофе бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым.

Как сообщает в Facebook "Информатор", траурная церемония проходит в Клубе Кабинета министров по улице Институтской, 7.

Церемония прощания началась в 10:00 и продлится до 12:00. Известно, что гроб с телом уже внесли в здание. На месте присутствуют родные и близкие погибшего. Скорбящие подходят к закрытому гробу, чтобы проститься с Кутовым. Многие не сдерживают слез.

Тарас Кутовой

Дата и место похорон пока неизвестна.

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Прощание с Кутовым Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым. Вертолет рухнул на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

Известно, что Кутовой сам пилотировал вертолет "Робинсон-44". Лицензию пилота он получил в июле 2019 года.

Правоохранители Полтавщины открыли уголовное производство по факту падения вертолета, в результате чего погиб экс-министр Кутовой.

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