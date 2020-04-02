В Днепровском районе Киева обнаружена мертвой молодую девушку, которая пропала почти месяц назад.

Тело нашли на улице Черниговской, где она снимала комнату в квартире, сообщается в телеграм-канале dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Девушка 1993 года рождения последний раз выходила на связь 7-8 марта.

Обстоятельства смерти устанавливают эксперты. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.

Вероятно, девушка просто не проснулась 8 марта. Предположительно, смерть наступила 8 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Днепре на аллее в парке Глобы обнаружили тело мужчины. Полураздетый горожанин лежал на лавочке возле летнего театра.

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