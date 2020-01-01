В Киеве пройдет марш в честь Степана Бандеры: первые подробности

В среду, 1 января, в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов (ОУН) – во многих городах страны запланированы факельного шествия.

Предполагается, что в Киеве шествие начнется в 18:00 в парке имени Т. Шевченко. Об этом сообщается на странице в Facebook ВО "Свобода", которое является одним из организаторов мероприятий.

Отметим, что они получили название "Марш чести, достоинства и свободы". Организаторами также выступают "Правый сектор", "Национальный корпус", "С14", деятельность которых кстати запрещена в РФ, и другие организации неонацистского направления.

В Киеве пройдет марш в честь Степана Бандеры

"1 января Украинская Нация вспоминает 111-й день рождения Степана Бандеры. Проводника в бурные годы Другой освободительной борьбы, человека, имя которого стало характеристикой сознательных украинцев. Москва назвала нас бандеровцами, как раньше мазепинцами и петлюровцами, но мы воспринимаем это звание, как высшую похвалу. И убийство Бандеры московским наемником – это преступление, о котором помнят украинцы... Приобщайтесь к Маршам чести, достоинства и свободы ко Дню рождения Степана Бандеры по всей Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

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