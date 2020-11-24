У посольства США в Киеве собрался массовый митинг: стянули спецтехнику и силовиков

В Киеве 24 ноября возле посольства США, расположенного на улице Сикорского, начался митинг. К зданию стянули спецтехнику и большое количество правоохранителей.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, организаторы уведомили, что будут проводить акцию с 11:00 до 13:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до коyца страницы).

"Согласно данным, на мероприятии ожидается до 1,5 тысячи человек", – рассказали в полиции.

Наш информированный источник в правоохранительных органах уточнил, что организаторами является ОПЗЖ, а темой митинга о заявлено "влияние США на Украину".

Новость дополняется…