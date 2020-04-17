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17 апреля • обновлено в 09:13
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Сбросили 240 тонн воды: спасатели рассказали о новом пожаре в Чернобыле

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В пятницу, 17 апреля, в Чернобыльской зоне зафиксировали новые очаги возгорания, которые были полностью потушены.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели наблюдали тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

"Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тысяча человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов – 240 т воды)", – говорится в сообщении.

Пожар в ЧАЭС

Пожар в ЧАЭС

Спасатели отметили, что ведутся работы по тушению на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивського и Денисовецького лесничеств.

Добавим, что на место ЧП прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который заявил о полной ликвидации пожара.

"Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов", – сообщил он в Facebook.

Кличко добавил, что значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, и в направлении Житомира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Киев
Теги
ГосЧС пожар
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