Протесты под Радой: Киев снова застрял в пробках. Карта

В четверг, 19 декабря, у Верховной Рады снова собрались протестующие, а через анонсирования очередных протестов правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и порядок в Киеве.

Хотя пока ситуация остается спокойной, под зданием стоит забор, отделяющий силовиков от митингующих. Об этом сообщает Униан.

Отмечается, что к ВР широкой колонной пришли представители Национального корпуса, там также есть люди в шахтерских касках, к ним присоединились и медики, которые устроили Всеукраинскую акцию за повышение зарплаты врачам "Будь как Нина". Они держат флаги аграрных и политических объединений, различных профсоюзов.

Из-за протестов под Радой Киев застрял в пробках

В то же время, как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, в усиленном режиме в центре столицы несут службу работники их структурных подразделений, а также военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, проводить акции только мирным путем, а также не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Акции протеста под Радой Вести

В то же время из-за массовых мероприятий в центре столицы оказался частично заблокировано дорожное движение – по данным Google Maps, Киев сковали 6-балльные пробки.

По традиции, они наблюдаются на просп. Победы от метро "Житомирская" в сторону места строительства нового Шулявского моста. Также пробка перед ним и по ул. Гетьмана. Кроме того, заторы и на просп. Палладина с обеих сторон перед метро.

Акции протеста под Радой Вести

Частично стоит просп. Леся Курбаса и ул. Семьи Сосниных в сторону моста на Отрадный массив. Также затор перед Жулянской развязкой со стороны Вишневого, на Кольцевой дороге – вдоль Михайловской Борщаговки (там ДТП). Менее затруднен проезд и по ул. Заболотного от Феофании в сторону Днепра.

Большой проблемой стала развязка у моста Патона на правом берегу Скриншот

Кроме того, проблематично движение по ул. Вильямса и Максимовича (там замечено ДТП) в сторону метро "Васильковская", равно как и по самой ул. Васильковской в сторону метро и центра. На Голосеевском просп. затруднен проезд и вдоль парка. Заторы на ул. Гринченко перед ул. Брожко, несколько меньшие – перед ул. Ивана Федорова, на ней же и на ул. Гринченко, Протасов Яр и особенно – Большой Васильковской.

Акции протеста под Радой Вести

Местами проблематичен проезд по ул. Борщаговской и Жилянской в районе Воздухофлотского моста, а также параллельно в начале просп. Победы.

Пробка и при спуске по бульв. Дружбы народов, на развязке у моста Патона, а также на набережной от Дарницкого моста до Днепровского спуска. Меньшие – при подъезде к Подолу и по ул. Набережно-Крещатицкой. С другой стороны в направлении Подола затруднен проезд по ул. Набережно-Рыбальской.

Акции протеста под Радой Униан

Также заторы на на ул. Щусева и на ул. Ильенко перед метро "Лукьяновская". Особенно проблематичен проезд в центр через Куреневку: пробки на ул. Вышгородской, Мостицкой, Белицкой, Кирилловской вплоть до трамвайного депо, Петропавловской, Копыловской, отчасти затруднено движение и по ул. Автозаводской и Скляренко. На просп. Бандеры пробка вдоль озера Вербное в сторону метро "Почайна".

На левом берегу "тянучки" на просп. Ватутина, ул. Братиславской перед метро, у въезда на мосты Метро, Патона (и на самом мосту), Дарницком, а также на ул. Желаемая от метро "Позняки" в сторону Южного моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря в Верховной Радой устроили акцию протеста против открытия рынка земли. Митинг перерос в массовые столкновения.

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