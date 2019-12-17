Киев застрял в пробках: протесты под Радой вызвали коллапс в столице. Карта

Во вторник, 17 декабря, Киев сковали масштабные пробки из-за митингов и столкновений под Верховной Радой.

По данным Google Maps, движение было частично заблокировано и на левом, и на правом берегу столицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сложнее всего оказалась ситуация в центре города. На въезде и выезде были зафиксированы многокилометровые пробки.

Киев застрял в пробках из-за протестов под Радой (иллюстрация) 112 Украина

На левом берегу наибольшие проблемы с движением транспорта возникли на проспекте Юрия Гагарина, ул. Гната Хоткевича и Броварском проспекте, Гаванском мосту, улице Набережно-Рыбальской, Верхнем и Нижнем Валах, ул. Волошской, ул. Почайнинской, ул. Константиновской, ул. Нижнеюрковской.

Стояли также ул. Юрия Ильенка, ул. Сечевых стрельцов, ул. Вячеслава Черновола, ул. Маршала Рыбалко и ул. Митрофана Довнар-Запольского.

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На правом берегу максимальный уровень загруженности дорог оказался на бульваре Перова, улице Братиславской и Харьковском шоссе.

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Пробки в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря под Верховной Радой устроили акцию протеста против открытия рынка земли. Митинг перерос в массовые столкновения.

Также протестовали владельцы авто на еврономерах. Они жгли файеры и требовали упростить процедуры и снизить цену на растаможку ввозимых в Украину машин.

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