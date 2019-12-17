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17 декабря • обновлено в 17:23
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Киев застрял в пробках: протесты под Радой вызвали коллапс в столице. Карта

1.4т
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Во вторник, 17 декабря, Киев сковали масштабные пробки из-за митингов и столкновений под Верховной Радой.

По данным Google Maps, движение было частично заблокировано и на левом, и на правом берегу столицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сложнее всего оказалась ситуация в центре города. На въезде и выезде были зафиксированы многокилометровые пробки.

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Киев застрял в пробках из-за протестов под Радой (иллюстрация)

Киев застрял в пробках из-за протестов под Радой (иллюстрация)

112 Украина

На левом берегу наибольшие проблемы с движением транспорта возникли на проспекте Юрия Гагарина, ул. Гната Хоткевича и Броварском проспекте, Гаванском мосту, улице Набережно-Рыбальской, Верхнем и Нижнем Валах, ул. Волошской, ул. Почайнинской, ул. Константиновской, ул. Нижнеюрковской.

Стояли также ул. Юрия Ильенка, ул. Сечевых стрельцов, ул. Вячеслава Черновола, ул. Маршала Рыбалко и ул. Митрофана Довнар-Запольского.

Киев застрял в пробках: протесты под Радой вызвали коллапс в столице. Карта

Скриншот

На правом берегу максимальный уровень загруженности дорог оказался на бульваре Перова, улице Братиславской и Харьковском шоссе.

Киев застрял в пробках: протесты под Радой вызвали коллапс в столице. Карта

Скриншот

Киев застрял в пробках: протесты под Радой вызвали коллапс в столице. Карта

Скриншот

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря под Верховной Радой устроили акцию протеста против открытия рынка земли. Митинг перерос в массовые столкновения.

Также протестовали владельцы авто на еврономерах. Они жгли файеры и требовали упростить процедуры и снизить цену на растаможку ввозимых в Украину машин.

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Читайте все новости по теме "Пробки в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Пробки в Киеве Акции протеста в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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ttt ta
ttt ta
Киев - деревня, пешком дойдут
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бан дер овцы РУЛЯТ! На фотках- одна правосекая молодёжь!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Кияне! Как вы думаете кто им платит?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Водилам надо вытащить монтировки и разогнать стадо скачущих yeбанов.
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