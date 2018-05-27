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Под Киевом горел склад: все подробности

25.7тЧитать новость на украинском

В Киевской области в городе Вишневое вспыхнул крупный пожар в здании с газовыми баллонами.

Как пишет "Киев Оперативный", огонь охватил приватный склад. Сейчас на месте ЧП работают бойцы ГСЧС, информация о пострадавших также уточняется.

В то же время, по некоторым данным, в здании находятся газовые баллоны, что грозит взрывом.

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По информации "Украинской правды", пожар произошел на пункте приема вторсырья. Площадь склада составляет 80 квадратных метров, но какая его часть охвачена огнем, пока что уточняется.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что состоянием на 17:17 пожар был локализирован. На месте ЧП работает четыре единицы техники и 24 пожарника.

Состоянием на 19:34 пожар ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорели более 50 автомобилей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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