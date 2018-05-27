Под Киевом горел склад: все подробности

В Киевской области в городе Вишневое вспыхнул крупный пожар в здании с газовыми баллонами.

Как пишет "Киев Оперативный", огонь охватил приватный склад. Сейчас на месте ЧП работают бойцы ГСЧС, информация о пострадавших также уточняется.

В то же время, по некоторым данным, в здании находятся газовые баллоны, что грозит взрывом.

По информации "Украинской правды", пожар произошел на пункте приема вторсырья. Площадь склада составляет 80 квадратных метров, но какая его часть охвачена огнем, пока что уточняется.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что состоянием на 17:17 пожар был локализирован. На месте ЧП работает четыре единицы техники и 24 пожарника.

Состоянием на 19:34 пожар ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорели более 50 автомобилей.