Под Киевом из детского сада похитили детей: первые детали

В Глевахе под Киевом группа людей похитила из детского сада двух девочек. Трое неизвестных ворвались в помещение, забрали детей и скрылись.
О похищении сообщила воспитательница. В садик зашел мужчина и две женщины, одна из которых представилась матерью девочек-сестер, пишет "Информатор".
"Из сада увезли двух сестер: трех и пяти лет. Неизвестные скрылись на автомобиле Kia Sportage госномер "АА 6699 ОН" коричневого цвета", – уточнили в СМИ.
Иллюстрация
Информатор
Правоохранители ввели план "Перехват" и проверяют информацию о том, что детей увезла их мама.
Глеваха
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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве утром 11 апреля в полицию заявили о похищении ребенка. ЧП произошло около метро "Лукьяновская".
В столице ввели план "Перехват". Вначале очевидцы заявляли о неизвестном мужчине, который затолкал мальчика в машину. Позже выяснилось, что ребенка увез его отец.
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