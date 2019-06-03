Под Киевом из детского сада похитили детей: первые детали

В Глевахе под Киевом группа людей похитила из детского сада двух девочек. Трое неизвестных ворвались в помещение, забрали детей и скрылись.

О похищении сообщила воспитательница. В садик зашел мужчина и две женщины, одна из которых представилась матерью девочек-сестер, пишет "Информатор".

"Из сада увезли двух сестер: трех и пяти лет. Неизвестные скрылись на автомобиле Kia Sportage госномер "АА 6699 ОН" коричневого цвета", – уточнили в СМИ.

Иллюстрация Информатор

Правоохранители ввели план "Перехват" и проверяют информацию о том, что детей увезла их мама.

Глеваха Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве утром 11 апреля в полицию заявили о похищении ребенка. ЧП произошло около метро "Лукьяновская".

В столице ввели план "Перехват". Вначале очевидцы заявляли о неизвестном мужчине, который затолкал мальчика в машину. Позже выяснилось, что ребенка увез его отец.

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