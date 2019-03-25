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/Криминал

Отбросило головой в бордюр: в Киеве на переходе насмерть сбили пешехода

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В Киеве на ул. Электриков 25 марта водитель Mazda сбил на переходе человека и вылетел на встречную полосу. От удара пешехода отбросило головой в бордюр.

Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

"Водитель автомобиля на высокой скорости сбил пешехода, вылетел на встречную полосу. Мужчину отбросило, скончался на месте", ‒ сообщили в группе.

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Место ДТП

Место ДТП

Facebook dtp.kiev.ua

В Киеве сбили пешехода на переходе

В Киеве сбили пешехода на переходе

Facebook dtp.kiev.ua

Повреждения на автомобиле указывают, что пешеход был задет дверью. Водитель пытался выкрутить руль и ударил мужчину правым боком машины.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки №155, который сбил 21 марта троих пешеходов на переходе, был задержан и дал показания правоохранителям. Мужчина утверждает, что не успел остановиться, потому что у автобуса отказали тормоза.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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