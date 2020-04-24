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24 апреля • обновлено в 18:35
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На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох

3.6т
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В Киевской области прогремел взрыв, причина которого пока не установлена.

В соцсетях пишут, что от ударной волны затряслись дома. Запись появилась в группе "Подслушано Белая Церковь" в Facebook.

"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох

"Что это так взорвалось, что аж дом затрусило?" – написал Валентин Шулешко.

"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох

В комментариях люди отмечают, что взрыв был слышен в разных районах Белой Церкви, а также в других населенных пунктах, в частности, в Устимовке, Чепелиевке, Яблуновке.

"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох
"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох
"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох
"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох
"Аж дом затрусило!" На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
взрыв
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и не найдут причину, Украина же...
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Кияни

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