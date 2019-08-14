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Метро стало: в Киеве в подземке случилось ЧП. Видеофакт

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В Киеве на станции метро "Университет" (красная ветка) мужчина упал на рельсы.

Инцидент произошел вечером, 13 августа, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

"На платформе станции метро Университет человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили. К счастью, достали живого", – говорится в сообщении.

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Известно, что из-за происшествия остановилось движение поездов по "красной ветке" метро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве из-за падения человека на рельсы приостанавливалось движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена.

  • Также в столице на перроне станции метро "Золотые ворота" умер мужчина.

  • Напомним, что в столичном метро за год в среднем происходит около шести случаев падения пассажиров на рельсы. В большинстве из них можно уцелеть и выжить, если придерживаться правил поведения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Киевский метрополитен метро
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