Метро стало: в Киеве в подземке случилось ЧП. Видеофакт

В Киеве на станции метро "Университет" (красная ветка) мужчина упал на рельсы.
Инцидент произошел вечером, 13 августа, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".
"На платформе станции метро Университет человек упал между двумя вагонами на рельсы. Поезд остановили. К счастью, достали живого", – говорится в сообщении.
Известно, что из-за происшествия остановилось движение поездов по "красной ветке" метро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве из-за падения человека на рельсы приостанавливалось движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена.
Также в столице на перроне станции метро "Золотые ворота" умер мужчина.
Напомним, что в столичном метро за год в среднем происходит около шести случаев падения пассажиров на рельсы. В большинстве из них можно уцелеть и выжить, если придерживаться правил поведения.
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