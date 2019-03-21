330 млн. гривень – саме стільки грошей має отримати київський бюджет-2019 від продажу об'єктів малої приватизації. У порівнянні з попередніми роками, це дуже оптимістичний прогноз. Прямо скажу: планка вдвічі вища. Але вже перші аукціони на prozoRRo свідчать: попит є, а здорова конкуренція тільки "підігріває" ціну.

Ажіотаж з сотнею учасників і багатогодинними торгами на початку березня викликали 3 нежитлові приміщення – на бульварі Верховної Ради (Дніпровський район), на вулиці Василя Тютюнника (Печерський) і на вулиці Миколи Мурашка (Шевченківський). Можливо, тому що в Києві рівно рік не було жодних рухів з приватизацією. Вторинний ринок, звичайно, жив за своїми правилами. А ось комунальне та державне майно не продавалося з 7 березня 2018 року, коли набрав чинності новий закон про приватизацію.

І якщо купувати на prozoRRo і економити вже звикли, то продавати там квадратні метри тоді ще не пробували. З розробкою нормативки Київ впорався за півроку, і ще стільки часу пішло на боротьбу з вітряними млинами. Коли одна політсила жорстко гальмувала то створення аукціонної комісії, то затвердження переліку об'єктів малої приватизації.

Отож рівно рік витратили на підготовку до першого аукціону-продажу на prozoRRO. І майже зі старту сумарно продали 600 кв. метрів за 10 млн. гривень. Це не так дорого, якщо порахувати, що на Лівому березі колишня аптека пішла з молотка за 24,7 тис. гривень/кв.метр, а підвали на Правому – за 15,4 і 13,3 тис. гривень відповідно. У минулі роки були і дорожчі продажі: від 52 тис./кв.метр на вулиці Івана Франка до 73 тис. на Бастіонній.

Щоправда, ціна квадратного метра дуже залежить від стану приміщення. А в нинішніх випадках балансова вартість була досить низькою, що і вплинуло на стартову ціну. Тож новим власникам доведеться чимало інвестувати в ремонти. Але вони точно знають, що боротьба за право покупки була конкурентною. І це круто, що в результаті торгів стартова ціна виросла в 16 і навіть в 118 разів! Її покроково підвищили самі учасники. Все вирішив ринок. Тому маніпуляції на тему "все підлаштовано" і "все для своїх" недоречні і залишаються в минулому.

Але остаточну тенденцію цього виду торгів зрозуміємо хоча би після десятка аукціонів. Уже сьогодні пакети документів повністю готові щодо п'яти приміщень і пакету акцій підприємства.

А поки в prozoRRo.Продажі вже "заходять" паркувальні майданчики в Києві, газові родовища в Полтавській області. Ми поступово усуваємо людський фактор і ручне управління. Це означає, що 330 млн. гривень на садки, школи, дитячі майданчики і нові спортзали в столичній скарбниці таки з'являться.

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