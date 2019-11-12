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12 ноября • обновлено в 15:00
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/ Жизнь столицы

В Киеве появились улицы погибших участников войны на Донбассе

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Киевский городской совет дал названия нескольким новым улицам столицы Украины, а также утвердил переименование.

За соответствующее решение на заседании сессии 12 ноября проголосовали 63 и 73 депутата Киевсовета соответственно.

Так, улицу Проектную в Шевченковском районе переименовали в честь погибшей участницы АТО Амины Окуевой, а улицу Панельную в Днепровском районе – погибшего в августе 2014 году на Донбассе бойца батальона "Айдар" Андрея Аболмасова.

В Киеве появились улицы погибших участников войны на Донбассе

В Киеве появились улицы погибших участников войны на Донбассе

УНИАН

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Кроме того, было присвоено название трем новым улицам в Дарницком районе. Они будут носить имена Андрея Кизило, Милены Рудницкой и Петра Радзиня. Также названия на честь Филиппа Коновала и Кирилла Гвоздика получили две улицы в Голосеевском и Соломенском районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины переименовала город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) в Переяслав.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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