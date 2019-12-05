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5 декабря • обновлено в 13:09
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"Курица – не птица, хохлы – не заграница": "Жовтневий палац" отказал кремлевским "Воровайкам"

3.3т
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Международный центр культуры и искусств "Жовтневий" опроверг информацию о том, что на его сцене выступит скандальная российская группа "Воровайки".

Официальный ответ появился на странице дворца в Facebook. Представители "Жовтневого" признали, что получали предложение о контракте от фанаток "русского мира", но отвергли его.

МЦКИ "Жовтневий"

МЦКИ "Жовтневий"

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ "Жовтневий палац" сообщаем: в адрес "Жовтневого" было направлено письмо о проведении данного события, но он не подписал договор", – говорится в заявлении.

Кроме того, в комментариях культурный центр подчеркнул, что договоренность не будет подписана.

Напомним, что в репертуаре скандальной группы есть песня с таким оскорбительным текстом:

"Курица не птица, хохлы не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица не птица, хохлы не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

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"Курица – не птица, хохлы – не заграница": "Жовтневий палац" отказал кремлевским "Воровайкам"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
а коментаторы проплачены рогозиным что ли - так де би ли зировать образ украинца это стоит денег))
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