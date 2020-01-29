В Киеве начался марш памяти Героев Крут: первое видео

В Киеве в День памяти Героев Крут, 29 января, начался марш памяти Героев Крут.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сам бой состоялся 102 года назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Марш начался возле завода "Арсенал", который сыграл значительную роль в тот трагический день. Его участники традиционно отправились к Аскольдовой могиле, где похоронены студенты, которых расстреляли большевики.

В Киеве начался марш памяти Героев Крут. Иллюстрация

На марш вышли около сотни человек. Почти половина из них – курсанты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Другие же – представители общественных и патриотических организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 января 1918 года состоялся бой под Крутами. Тогда 600 украинских студентов не только остановили четырехтысячной армию большевиков, но и замедлили присоединения Украины к "красной" России.

Начиная с 2004 года, Украина отдает дань первым "киборгам" в День памяти Героев Крут.

Президент Украины Владимир Зеленский уже почтил память украинских Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году. Глава государства возложил цветы к Памятного креста Героям Крут.

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