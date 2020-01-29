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29 января • обновлено в 14:44
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В Киеве начался марш памяти Героев Крут: первое видео

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В Киеве в День памяти Героев Крут, 29 января, начался марш памяти Героев Крут.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сам бой состоялся 102 года назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Марш начался возле завода "Арсенал", который сыграл значительную роль в тот трагический день. Его участники традиционно отправились к Аскольдовой могиле, где похоронены студенты, которых расстреляли большевики.

В Киеве начался марш памяти Героев Крут. Иллюстрация

В Киеве начался марш памяти Героев Крут. Иллюстрация

На марш вышли около сотни человек. Почти половина из них – курсанты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Другие же – представители общественных и патриотических организаций.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 января 1918 года состоялся бой под Крутами. Тогда 600 украинских студентов не только остановили четырехтысячной армию большевиков, но и замедлили присоединения Украины к "красной" России.

  • Начиная с 2004 года, Украина отдает дань первым "киборгам" в День памяти Героев Крут.

  • Президент Украины Владимир Зеленский уже почтил память украинских Героев, погибших в бою под Крутами в 1918 году. Глава государства возложил цветы к Памятного креста Героям Крут.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области День памяти Героев Крут
Место
Украина Киев
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Николаев Олег
Николаев Олег
Этих бедняг подставило руководство. Их смели за пару часов. Ничего они не остановили и не замедлили. Кстати, с другой стороны были не русские, не якуты с бурятами, а украинцы под руководством украинца.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
возьмите сюда еще голубых и нациков с факелами,и мощщщно промаршируйте.
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Забралов Ник
Забралов Ник
Внаукраине Потриот, русоватобидлота нам спомин не затьмарить.... моліться на своїх хероїв моторолу і гіві...
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