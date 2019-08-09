В Киеве из-за грозы и ветра объявили штормовое предупреждение

В Киеве до конца 9 августа объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. Она, по прогнозу синоптиков, будет бушевать с 18 часов.

Скорость ветра будет достигать 15-24 метров в секунду, сообщили на сайте Укргидрометцентра. Температура воздуха при этом составит около +24.

Также непогода затронет и другие области, сухо будет только в Крыму, на западе и востоке.

Штормовое предупреждение Укргидрометцентр

10 августа осадки не прогнозируются, будет без дождя, облачно, воздух прогреется до +26 градусов. В воскресенье также будет без дождя и на градус потеплее.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 8 августа, Киевом пронесся мощный ураган со шквальным ветром и дождем. Ветром свалило большое количество деревьев, в результате чего были травмированы люди, разбиты машины и повреждены линии общественного транспорта.

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