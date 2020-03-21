Плюс 7: число заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось до 10

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook вечером в субботу, 21 марта.

Тесты дали положительный результат у женщин 29 и 39 лет, а также у пяти мужчин возрастом от 31 до 50 лет.

"В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", – рассказал Кличко.

Из 10 больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больнице столицы. Остальные 5 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

"Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию", – добавил мэр Киева.

Как писал OBOZREVATEL, в столице Украины с 23 марта будет остановлено движение общественного транспорта. Ездить на нем смогут только люди, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы. Такие меры сначала предложил министр внутренних дел Арсен Аваков, а затем об их введении объявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, в Украине уже 49 заболевших коронавирусом, еще один инфицированный обнаружен в оккупированном Крыму.

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