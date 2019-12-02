Внезапно в декабре пошел снег: в Киеве коллапс на дорогах из-за погодного апокалипсиса. Карта, фото и видео

В понедельник, 2 декабря, в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы.
Подтверждающие фото и видео пользователи опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что густой снег покрыл тротуары и не растаял. Из-за непогоды город сковали пробки.
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Надежды Письменной
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Светланы Ивановой
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Светланы Ивановой
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Егора Бонда
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Ирины Омельченко
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Петра Крыгина
В Киеве выпал первый зимний снег
Facebook Ларисы Гуменюк
По данным сервиса "Google карты", из-за усложненных погодных условий в Киеве произошло около 20 ДТП. Пробки образовались на участках дороги от Бессарабской площади до Европейской площади. "Парализовало" также проспект Победы от Шулявского моста до метро "Нивки".
В Киеве пробки из-за снега
Скриншот
На исходные позиции отправили снегоуборочную технику. "Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации", – сообщила пресс-служба КГГА.
В Киеве выпал первый зимний снег
ГолоcUA
В Киеве выпал первый зимний снег
ГолоcUA
В Киеве выпал первый зимний снег
ГолоcUA
В Киеве выпал первый зимний снег
ГолоcUA
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились удивительные фото из Карпат, где горы буквально засыпало снегом.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.