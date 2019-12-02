Внезапно в декабре пошел снег: в Киеве коллапс на дорогах из-за погодного апокалипсиса. Карта, фото и видео

В понедельник, 2 декабря, в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы.

Подтверждающие фото и видео пользователи опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что густой снег покрыл тротуары и не растаял. Из-за непогоды город сковали пробки.

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Надежды Письменной

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Светланы Ивановой

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Светланы Ивановой

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Егора Бонда

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Ирины Омельченко

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Петра Крыгина

В Киеве выпал первый зимний снег Facebook Ларисы Гуменюк

По данным сервиса "Google карты", из-за усложненных погодных условий в Киеве произошло около 20 ДТП. Пробки образовались на участках дороги от Бессарабской площади до Европейской площади. "Парализовало" также проспект Победы от Шулявского моста до метро "Нивки".

В Киеве пробки из-за снега Скриншот

На исходные позиции отправили снегоуборочную технику. "Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации", – сообщила пресс-служба КГГА.

В Киеве выпал первый зимний снег ГолоcUA

В Киеве выпал первый зимний снег ГолоcUA

В Киеве выпал первый зимний снег ГолоcUA

В Киеве выпал первый зимний снег ГолоcUA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились удивительные фото из Карпат, где горы буквально засыпало снегом.

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