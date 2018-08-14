Прогремели взрывы и вспыхнул пожар: в Киеве произошло серьезное ЧП. Фото и видео

В Подольском районе Киева в жилом доме по адресу ул. Валковская, 5 прогремело два взрыва, после чего возник пожар. Спасатели установили, что возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже.

Им удалось оперативно локализировать огонь и вынести из квартиры проживающего там пожилого мужчину. Об этом сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Facebook "Киев Оперативный"

"Пострадавший был без сознания, поэтому его срочно госпитализировали. По предварительным данным, взорвались старые ламповые телевизоры, но стали ли они причиной пожара, или загорелись уже из-за него, пока неизвестно", — отметили в группе.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в июне в киевском банке прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. По словам полиции, в окно здания неизвестные бросили так называемый коктейль Молотова.