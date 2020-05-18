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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Как в СССР взорвали Крещатик

19.9т

Будучи в Киеве, я не мог обойти своим вниманием такую сложную тему, как взрыв улицы Крещатик во время Второй Мировой войны. Для тех, кто не бывал в Киеве, расскажу в двух словах об этом месте — улица Крещатик появилась в конце XVIII века на месте та называемой "Крещатой долины", и вскоре эта улица стала центром городской жизни Киева, на улице один за другим вырастали красивые жилые и административные здания. Застраивали Крещатик от Конной (ныне Европейской) площади до улицы Прорезной (такое название улица получила из-за того, что она "прорезана" сквозь земляной вал Старокиевских укреплений времён Ярослава Мудрого). В конце XIX века на Крещатике появилось здание Городской думы, а в 1892 году там была проложена первая в Российской империи линия электрического трамвая, связавшая Крещатик с Подолом, а ещё в этом же году на улице заработало электрическое освещение. В настоящее время Крещатик — это центр культурной и политической жизни Киева, в общем если вы будете в Киеве — обязательно там побывайте.

Во время Второй Мировой войны, 24 сентября 1941 года, Крещатик был взорван. Вслед за взрывами последовал обширный пожар, разносящийся вверх по улицам Лютеранская (в то время - ул. Энгельса) и Прорезная. Погасить пожар было невозможно, так как почти одномоментно с разрушением Крещатика в городе был уничтожен водопровод, а пожарные службы не действовали. Большинство зданий в районе Крещатика имели деревянные перекрытия и выгорели практически до основания, после пожара остались только закопченные кирпичные коробки с черными дырами на месте окон, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Советская историография тиражировала миф о том, что Крещатик якобы разбомбили немцы. Однако взрывы и огромный пожар на Крещатике произошли уже после входа немецких войск в город — видимо, это была часть плана "выжженой земли", которая должна была остаться после отхода Красной армии. В пользу версии о подрыве Крещатика советскими диверсантами говорит и то, что помимо Крещатика, в городе было также заминировано и множество других зданий — электростанции, водопровод, крупные административные здания, почтамт, Успенский собор Киево-Печерской лавры, музей Ленина и отдельные большие жилые дома — взорвать и сжечь всё это удалось лишь частично, из одного только музея Ленина было извлечено потом около трех тонн тола вместе с радиоуправляемым взрывным устройством.

Планировали также подорвать и Софийский собор, но его спас директор Софийского заповедника Алексей Повстенко, который ответил минёрам, что в Софии нет подвалов для взрывчатки. В общем, в советской версии о том, что Крещатик якобы "разбомбили немцы", что-то не сходится. Немцы, кстати, в свою очередь распускали слухи, что Крещатик якобы "подорвали евреи". О том, откуда у "евреев" взялись тонны взрывчатки и каким образом они получили доступ с этой взрывчаткой в подвалы всех зданий, немцы не уточняли.

Итак, в сегодняшнем посте мы прогуляемся по Крещатику и окрестностям, поснимаем улицы с квадрокоптера и вспомним о тех временах, когда Крещатик стоял в руинах.

02. Начинаем осмотр Крещатика с обратной стороны квартала, со стороны улицы Заньковецкой. Эта улица находится восточнее Крещатика, и именно в эту сторону в 1941 году шел пожар. Часть построек здесь — довоенные здания, затронутые пожаром 1941 года.

03. Если подняться на квадрокоптере, можно хорошо увидеть границы старой застройки. Дом в правой части кадра — дореволюционный, слева к нему пристроена уже послевоенная застройка. А на заднем плане слева видна "парадная" сталинка, обложенная бежевыми керамоблоками — она была построена уже после войны в ходе реконструкции прилегающих кварталов.

04. "Вот здесь, на улице Лютеранской, стояла советская баррикада и противотанковые ежи" — рассказывает краевед по имени Павел; — в Киеве планировались городские бои, но в итоге было решено сдать город без боя.

05. Когда взорвали Крещатик, огонь пошел вверх по улице Лютеранской, и всё, что стояло ниже баррикады, было охвачено пламенем. На самой баррикаде стоял немецкий патрульный пост, который не пускал жителей в сторону пожара. Гасить пламя было нечем — водопровод был взорван, а пожарных команд в городе де факто не существовало.

06. Практически все здания в этих кварталах были сожжены. Бежевое здание с аркой на дальнем плане — дом номер 21 по улице Крещатик, уже послевоенный. Улица, идущая от него в ближнюю часть кадра — та самая Лютеранская, вверх по которой двигался огонь.

07. Пожар еще усилили бутылки с зажигательной смесью, которые хранились на чердаках зданий — их изготавливали комсомольцы, которые планировали дать немцам бой на улицах Киева. Во время пожара бутылки взрывались, а горючая смесь (бензин+машинное масло) протекала до нижних этажей зданий. Сейчас на крышах Лютеранской уже ничего не напоминает о том пожаре — разве что следы копоти на внешней стороне старых дымоходов. А может быть, это просто остатки печной сажи.

08. Жители местных домов кое-что помнят о пожаре 1941 года — видимо, эти городские истории передаются от старших к младшим. Говорят, часть жилых домов после пожара была восстановлена еще во времена немецкой оккупации, местные показывают якобы "немецкую" часть одного из домов — которая, впрочем, почти не отличается от дореволюционной.

09. В другом дворе сохранились старые каретные гаражи, в которых во время войны сперва был немецкий склад, а затем партизанский бункер. В схроне под кирпичной стеной во время войны партизаны якобы хранили оружие.

10. Улица Лютеранская. К левой части старого дома, пострадавшему в ходе пожара, пристроена уже послевоенная сталинка.

11. Сохранившееся старое здание в стиле модерн.

12. Старый дворик.

13. Дореволюционный люк, помнящий и пожар, и множество других страшных событий XX века.

14. Спускаемся по Лютеранской на улицу Крещатик. Кажется, что все здания здесь уже послевоенные, но на самом деле в районе "первой линии" пожара сохранилось одно здание, помнящее пожар 1941 года.

15. Это старое здание Банка Внешней торговли, находящееся по адресу Крещатик, 32. Если будете на Крещатике — обратите внимание на этот дом — часть лепных маскаронов на нем оплавилась от жара того самого огня — посмотрите на лепнину и состояние оконного проёма в правой части кадра:

16. После войны здание банка восстановили, но следы пожара решили оставить. Кажется, я понимаю, зачем.

17. Вид здания банка со стороны двора:

18. А теперь мы идем в сторону улицы Прорезной — немалая её часть тоже была затронута огнём. Павел показывает старые фонарные столбы, на месте которых в довоенные времена уже стояли фасады зданий — до войны улица Крещатик была более узкой.

19. Улица Прорезная примыкает к Крещатику под прямым углом и уходит в левую часть кадра. Сплошной массив фасадов бежевых зданий в правой части кадра — целиком послевоенная застройка.

20. Улица Прорезная пострадала от пожара достаточно сильно — видите прямоугольные зеленые зоны в центральной части кадра? Они созданы на месте уничтоженных огнем зданий — раньше застройка улицы шла сплошной линией, никаких пустот в ней не было.

21. На Прорезной сохранилась старая брусчатка — вероятно, еще та самая, дореволюционная.

22. И уж совершенно точно здесь сохранились старые дореволюционные бордюры — они легко идентифицируются по узнаваемому полукруглому углублению. Павел показывает эти бордюры и рассказывает о том, что в дореволюционные времена в углублениях лежали желобы для отвода воды.

23. Эти бордюры — фактически, то немногое, что осталось в этой части улицы Прорезной от довоенных времен.

24. Довоенная "красная линия" застройки проходила примерно там, где сейчас находится правая пунктирная линия разметки перехода. А еще она очень хорошо заметна по тому месту, где заканчивается брусчатка.

25. Проходим от Крещатика еще метров 500 и попадаем в ту часть улицы Прорезной, которая не была затронута пожаром 1941 года. В подворотнях старых зданий остались столетние лепные потолки:

26. Остались старые дворы и городские легенды.

27. К примеру, легенда о городском главе Киева начала XX века, который очень боялся террористов и приказал построить для себя миниатюрный лифт — такой, в который поместился бы только он один — это, якобы, должно было уберечь его от взрыва.

28. По иронии судьбы — эта часть прорезной действительно оказалась не задета взрывами и пожаром, что были устроены в 1941 году.

29. Старый дом.

30. Старый люк с надписью "1941".

31. Незатронутой пожаром оказалась и дальняя часть Крещатика, находящаяся за современным ЦУМом. Пожалуй, это единственный квартал на современном Крещатике, который полностью сохранил очертания начала прошлого века.

32. Старая застройка осталась здесь в первозданном виде — не затронутая ни пожаром времен войны, ни послевоенными реконструкциями.

33. Всё дело в том, что в этой части Крещатика не было административных зданий, которые красноармейцы решили уничтожить при отступлении, поэтому этот квартал практически не пострадал. Всё осталось целым.

34. Можно немного побродить по крышам и представить, как здесь всё было сто лет назад...

35... На современном Крещатике, как обычно, многолюдно.

36. Открыто много кофеен — в которых, продают вкусный кофе и десерты.

37. Красивое здание отреставрированного ЦУМа:

38. Люди гуляют с семьями. Интересно, многие ли знают о бушевавшем здесь в 1941 году страшном пожаре?

39. Некоторые узнают впервые, после чего поднимают голову и как-то по-новому всматриваются в послевоенную застройку Крещатика. Интересно, о чем они думают в этот момент?

40. А я возвращаюсь в свою квартиру в старинном "Пассаже", что примыкает прямо в Крещатику. Эти здания были построены в начале XX века и многое могли бы рассказать об истории этого столетия, которое начиналось как оптимистичное время надежд, но обернулось революциями и войнами.

42. Старые квартиры Пассажа с четырехметровыми потолками еще помнят размеренную жизнь, что проходила в этих стенах сто лет назад.

43. А подъезд, кажется, хранит следы от дыма пожара 1941 года.

Впрочем, может быть это просто патина времени.

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Максим Мирович Максим Мирович
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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