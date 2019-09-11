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11 сентября • обновлено в 22:17
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Интернет-звезда: в Киеве голый курьер попал на пикантные видео. 18+

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В Киеве голый мужчина с рюкзаком одной из известных курьерских компаний по доставке еды, который уже неоднократно появлялся в известных вузах города, попал сразу на несколько новых пикантных видео.

Ролики разместили на странице "Х*евый Киев" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

На одном из видео видно, как мужчина в одних трусах танцует прямо посреди улицы, на другом – он разговаривает с компанией людей, а на третьем опять появляется в аудитории одного из вузов.

В Киеве голый курьер попал на пикантные видео

В Киеве голый курьер попал на пикантные видео

Скриншот

Новости
В центре Киева разгуливал голый "курьер": видео 18+
Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина с курьерским рюкзаком в одних трусах доставил еду в аудиторию Киевского политехнического института. А затем появилось пикантное видео с этим же парнем в Национальном авиационном университете.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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