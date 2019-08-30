Идут дожди с грозами: появился прогноз погоды в Киеве на выходные

В Киеве на выходных, 31 августа и 1 сентября, ожидается преимущественно сухая погода, которая, вероятно, изменится локальными дождями с грозами. Однако температура будет высокой – до +28... +30 градусов.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, направление ветра постоянно будет меняться: 31 августа ожидается северный и северо-западный, а 1 сентября – северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, во время дождя он может быть порывистым.

"В Киеве выходными будет заседать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, +28... +30 градусов", – написала она.

Появился прогноз погоды в Киеве на выходные

По информации Укргидрометцентра, 31 августа в течение суток погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью будет достигать не более +13... +15, днем +28... +30 градусов. Ветер 5-10 м/с.

Хотя в первую осеннюю ночь будет сухо и облачно, днем ожидается небольшой дождь. Ветер 3-8 м/с. Ночная температура останется в пределах +14... +16, дневная +27... +29 градусов.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже со середины месяца следует ждать похолодания.

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